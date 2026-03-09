Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile oynanacak karşılaşma öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, iki takımın son dönemde farklı performanslar sergilediğini belirterek ilk maçın önemine dikkat çekti. "HEDEFİMİZ İLK MAÇTA KAZANMAK" Liverpool'u iyi tanıdıklarını söyleyen Buruk, "Aradan bir ay geçti. Hem onların hem bizim performansımızda değişiklikler oldu. Bizde yeni transferler var, onlarda yok. Rakibimizi tanıyoruz. En büyük özellikleri geçiş hücumları. İlk maçta hedefimiz kazanmak ve avantaj elde etmek." ifadelerini kullandı. Bir Türk takımı olarak son 16 turunda yer almanın önemli olduğunu belirten Buruk, "Daha yukarıya gitmek istiyoruz. Ülke puanı açısından da önemli bir maç. Taraftarımızın önünde avantajlı bir skor almak istiyoruz." dedi.



"EN BÜYÜK DEZAVANTAJIMIZ KART SINIRI" Galatasaray'da birçok oyuncunun sarı kart ceza sınırında bulunmasının kendileri için önemli bir risk olduğunu vurgulayan Buruk, "Savunma hattımız ve kalecimiz sınırda. Bu bizim için dezavantaj. Basit kartlar görmemek için çok dikkatli olmalıyız." şeklinde konuştu. UEFA'nın sarı kart uygulamasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Buruk, maç sayısının artmasıyla birlikte kartların daha erken silinmesi gerektiğini düşündüğünü ifade etti.