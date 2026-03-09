Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, Uruguay Milli Takımı'na yeniden çağrılma beklentisine rağmen açıklanan kadroda yer almadı. Uruguay Teknik Direktörü Marcelo Bielsa, İngiltere ve Cezayir ile oynanacak hazırlık maçları için 35 kişilik geniş aday kadroyu duyurdu.



TORREIRA'DAN GERİ DÖNÜŞ MESAJI

30 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada milli takıma yeniden dönmek istediğini dile getirmişti. Torreira, Dünya Kupası'nda forma giymeyi hedeflediğini belirterek teknik direktör Marcelo Bielsa ile arasında bir sorun olmadığını ifade etmişti.

Deneyimli orta saha oyuncusu açıklamasında, sosyal medyada yaptığı bir paylaşım nedeniyle Bielsa'yı kırmış olabileceğini düşündüğünü ve böyle bir durum varsa özür dilemek istediğini söylemişti.