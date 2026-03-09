CANLI YAYIN
Geri

Lucas Torreira Uruguay kadrosuna yine alınmadı

Galatasaray’ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Uruguay Milli Takımı’nın açıkladığı geniş aday kadroda yer almadı. Teknik direktör Marcelo Bielsa’nın listesinde Fernando Muslera bulunurken Torreira kadro dışında kaldı.

Giriş Tarihi:
Lucas Torreira Uruguay kadrosuna yine alınmadı

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, Uruguay Milli Takımı'na yeniden çağrılma beklentisine rağmen açıklanan kadroda yer almadı. Uruguay Teknik Direktörü Marcelo Bielsa, İngiltere ve Cezayir ile oynanacak hazırlık maçları için 35 kişilik geniş aday kadroyu duyurdu.

Lucas Torreira Uruguay kadrosuna yine alınmadı-2
TORREIRA'DAN GERİ DÖNÜŞ MESAJI

30 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada milli takıma yeniden dönmek istediğini dile getirmişti. Torreira, Dünya Kupası'nda forma giymeyi hedeflediğini belirterek teknik direktör Marcelo Bielsa ile arasında bir sorun olmadığını ifade etmişti.

Deneyimli orta saha oyuncusu açıklamasında, sosyal medyada yaptığı bir paylaşım nedeniyle Bielsa'yı kırmış olabileceğini düşündüğünü ve böyle bir durum varsa özür dilemek istediğini söylemişti.

Lucas Torreira Uruguay kadrosuna yine alınmadı-3
MUSLERA KADRODA YER ALDI

Uruguay'ın açıklanan kadrosunda Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera yer aldı. Ancak Torreira, geniş aday listede kendisine yer bulamadı.

Lucas Torreira, Galatasaray formasıyla bu sezon 36 maçta görev aldı ve 3 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler