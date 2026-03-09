Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır, Beşiktaş derbisinde yaptığı kurtarışlarla maçın öne çıkan isimlerinden biri oldu. Sarı-kırmızılı takıma transfer olduğu günden bu yana performansını yükselten deneyimli file bekçisi, hem kulübünde hem de A Milli Takım'da gösterdiği performansla dikkat çekiyor.



TRABZONSPOR'DA KENDİNİ KANITLADI Uğurcan Çakır, Galatasaray'a transfer olmadan önce Trabzonspor'da sergilediği performansla adından söz ettirmişti. Bordo-mavili ekibin şampiyonluk yaşadığı dönemde takım kaptanlığı yapan deneyimli kaleci, uzun süre A Milli Takım'ın da birinci kalecisi olarak görev aldı. Trabzonspor'un zor dönemlerinde dahi istatistiklerde üst sıralarda yer alan Uğurcan, performansıyla futbol kamuoyunun dikkatini çekmişti.



OYUN KURMA KATKISI Uğurcan Çakır, kaleden oyun kurma konusunda da dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Tecrübeli kaleci, Trabzonspor forması giydiği dönemde 2017-2018 sezonunda Karabükspor karşısında Yusuf Yazıcı'ya, 2019-2020 sezonunda ise Beşiktaş maçında Anthony Nwakaeme'ye yaptığı asistlerle öne çıktı. A Milli Takım'ın Moldova ile oynadığı hazırlık maçında da yaptığı uzun kale vuruşuyla Cengiz Ünder'in attığı gole asist katkısı sağlamıştı.