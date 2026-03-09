Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

Karşılaşma öncesinde Galatasaray'da 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kaleci Uğurcan Çakır, savunma oyuncuları Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Roland Sallai ile hücum hattından Noa Lang ve Victor Osimhen kart görmeleri halinde rövanş maçında forma giyemeyecek.



LIVERPOOL'DA DA SINIRDA İSİMLER VAR

Liverpool'da ise Conor Bradley ile Curtis Jones sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İngiliz temsilcisinde sakatlığı bulunan Alexander Isak'ın ise bu karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

RÖVANŞ 18 MART'TA

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşması 18 Mart Çarşamba günü İngiltere'de oynanacak. Anfield Stadı'nda yapılacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.