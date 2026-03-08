PREMIER LİG HAYALİ TRANSFER İDDİASINI GÜÇLENDİRİYOR Victor Osimhen'in Premier Lig'e sıcak baktığı yönündeki açıklamaları da bu transfer söylentilerini besleyen en önemli başlıklardan biri oldu. Nijeryalı forvet, daha önce İngiltere'de oynamanın kendisi için bir hayal olduğunu açık şekilde dile getirmişti. Bu nedenle Arsenal iddiası yalnızca kulüp ilgisiyle değil, oyuncunun kariyer hedefiyle de birlikte değerlendiriliyor. Özellikle İngiliz basınında son dönemde Osimhen'in bir sonraki büyük adımını Premier Lig'de atabileceğine dair yorumlar öne çıkıyor.

GALATASARAY CEPHESİNDE RAKAMLAR KONUŞULUYOR Osimhen için olası ayrılık senaryolarında bonservis bedeli de başlı başına bir gündem oluşturuyor. Son günlerde bazı yayınlarda Galatasaray'ın 150 milyon euroya yaklaşan bir beklenti taşıdığı öne sürülürken, kulüp cephesinden dikkat çeken başka bir açıklama geldi. Dursun Özbek'in sözlerine dayandırılan haberlere göre Osimhen'in mevcut kontratında serbest kalma maddesi bulunmuyor. Buna rağmen dış basında, özellikle İtalya'ya dönüşü zorlaştıran ek koşullar ve çok yüksek bir satış bedeli ihtimali konuşulmayı sürdürüyor.