Sarı-kırmızılı formayla dikkat çeken performans ortaya koyan Osimhen'in yaz döneminde İngiltere'ye uzanabilecek olası hamlesi, dış basında ve Türkiye'de yeniden manşetlere taşındı. Osimhen, Temmuz 2025'te Napoli'den Galatasaray'a 75 milyon euro bedelle kalıcı olarak transfer olmuş, dört yıllık sözleşme imzalamıştı.
ARSENAL İDDİASI GÜNDEME OTURDU
Bugün çıkan haberlere göre Arsenal, Victor Osimhen dosyasını ciddi şekilde değerlendirmeye aldı. Sarı-kırmızılı yıldızın adı son dönemde birçok Avrupa deviyle anılırken, Premier Lig temsilcisinin de transfer denklemine güçlü biçimde girdiği öne sürüldü. İngiliz kulübünün, elit bir 9 numara arayışında Osimhen'i üst sıralara yazdığı aktarılıyor. Bu iddia resmi bir açıklamayla doğrulanmış değil, ancak Arsenal bağlantısı hem Türkiye'de hem dış basında yeniden öne çıkmış durumda.
WENGER'İN YARIM KALAN PLANI YENİDEN GÜNDEMDE
Arsenal cephesindeki ilginin dikkat çekmesinin bir nedeni de Arsene Wenger detayı oldu. Victor Osimhen daha önce verdiği röportajda, genç yaşta Wenger ile görüştüğünü ve Arsenal seçeneğinin masaya geldiğini söylemişti. Nijeryalı yıldız, o dönemde Arsenal'ın kendisi için iyi bir seçenek olduğunu ancak en doğru tercih olmadığını belirtmişti. Bu eski temasın yeniden gündeme gelmesi, Arsenal haberlerini daha da dikkat çekici hale getirdi.
PREMIER LİG HAYALİ TRANSFER İDDİASINI GÜÇLENDİRİYOR
Victor Osimhen'in Premier Lig'e sıcak baktığı yönündeki açıklamaları da bu transfer söylentilerini besleyen en önemli başlıklardan biri oldu. Nijeryalı forvet, daha önce İngiltere'de oynamanın kendisi için bir hayal olduğunu açık şekilde dile getirmişti. Bu nedenle Arsenal iddiası yalnızca kulüp ilgisiyle değil, oyuncunun kariyer hedefiyle de birlikte değerlendiriliyor. Özellikle İngiliz basınında son dönemde Osimhen'in bir sonraki büyük adımını Premier Lig'de atabileceğine dair yorumlar öne çıkıyor.
GALATASARAY CEPHESİNDE RAKAMLAR KONUŞULUYOR
Osimhen için olası ayrılık senaryolarında bonservis bedeli de başlı başına bir gündem oluşturuyor. Son günlerde bazı yayınlarda Galatasaray'ın 150 milyon euroya yaklaşan bir beklenti taşıdığı öne sürülürken, kulüp cephesinden dikkat çeken başka bir açıklama geldi. Dursun Özbek'in sözlerine dayandırılan haberlere göre Osimhen'in mevcut kontratında serbest kalma maddesi bulunmuyor. Buna rağmen dış basında, özellikle İtalya'ya dönüşü zorlaştıran ek koşullar ve çok yüksek bir satış bedeli ihtimali konuşulmayı sürdürüyor.
AVRUPA DEVLERİ YARIŞTA
Osimhen'in adı yalnızca Arsenal ile anılmıyor. Son haftalarda Bayern Münih başta olmak üzere farklı kulüplerin de Nijeryalı yıldızı yakından takip ettiği yönünde haberler yayımlandı. Transfer piyasasında elit santrfor sayısının sınırlı olması, Osimhen'i yaz döneminin en dikkat çeken dosyalarından biri haline getiriyor. Bu tablo, Galatasaray'ın elini olası pazarlıklarda daha da güçlendiren bir unsur olarak öne çıkıyor.