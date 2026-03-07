Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool, FA Cup 5. turunda deplasmanda Wolverhampton'ı 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Karşılaşmanın ardından Liverpool kaptanı Virgil van Dijk, maç değerlendirmesinin yanı sıra Galatasaray ile oynayacakları mücadele hakkında da konuştu.



"KULAKLARIMIZ YİNE TEST EDİLECEK"

Hollandalı futbolcu açıklamasında, "Şimdi Galatasaray maçına odaklanacağız. Kulaklarımız yine test edilecek ama orada olmak güzel. Zor bir maç olacak. Umarım orada iyi bir sonuç alabiliriz." ifadelerini kullandı.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Salı günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek.