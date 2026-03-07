CANLI YAYIN
Van Dijk’tan Galatasaray maçı yorumu

Liverpool kaptanı Virgil van Dijk, FA Cup’ta Wolves karşısında alınan galibiyetin ardından Galatasaray ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçına değindi. Hollandalı savunmacı, İstanbul’daki atmosferin kendileri için yeniden büyük bir sınav olacağını söyledi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool, FA Cup 5. turunda deplasmanda Wolverhampton'ı 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Karşılaşmanın ardından Liverpool kaptanı Virgil van Dijk, maç değerlendirmesinin yanı sıra Galatasaray ile oynayacakları mücadele hakkında da konuştu.

İSTANBUL VURGUSU

Deneyimli savunmacı, Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'da oynanacak karşılaşma öncesinde Galatasaray taraftarının oluşturduğu atmosferin zorluklarına dikkat çekti. Van Dijk, ilk maçta tribün baskısını hissettiklerini ifade etti.

"KULAKLARIMIZ YİNE TEST EDİLECEK"

Hollandalı futbolcu açıklamasında, "Şimdi Galatasaray maçına odaklanacağız. Kulaklarımız yine test edilecek ama orada olmak güzel. Zor bir maç olacak. Umarım orada iyi bir sonuç alabiliriz." ifadelerini kullandı.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Salı günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

