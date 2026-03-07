Beşiktaş'ın baskılı anlarında sahneye çıkan Uğurcan Çakır, yaptığı kurtarışlarla Galatasaray'ın deplasmandaki direncini ayakta tuttu. Siyah-beyazlı ekibin gol aradığı bölümlerde refleksleriyle öne çıkan deneyimli kaleci, sarı-kırmızılı takımın 3 puanla ayrıldığı gecede doğrudan sonuca etki etti. Derbi boyunca 7 kurtarış yapan Uğurcan, karşılaşmanın kırılma anlarında takımının en büyük güvencesi oldu.
BEŞİKTAŞ'A KARŞI DİKKAT ÇEKEN SERİ
Uğurcan Çakır'ın Beşiktaş'a karşı oluşturduğu istatistik de dikkat çekti. Maç öncesindeki verilere göre milli kaleci, Süper Lig'de siyah-beyazlılara rakip olduğu 15 maçın 12'sini kaybetmemişti. Galatasaray'ın derbiden galibiyetle ayrılmasıyla bu tablo 16 maçta 13 yenilmez sonuca taşındı. Böylece Uğurcan Çakır, Beşiktaş'a karşı 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performansa ulaştı.
EN ÇOK BEŞİKTAŞ'A GEÇİT VERMEDİ
Opta verilerine dayandırılan istatistiklerde Uğurcan Çakır'ın kariyerinde en çok kurtarış yaptığı rakibin Beşiktaş olduğu bilgisi öne çıktı. Milli kaleci, siyah-beyazlılara karşı toplam 67 kurtarışa ulaştı. Bu rakamın 42'si deplasman maçlarında geldi. Derbide yaptığı 7 kurtarışla bu tabloyu daha da güçlendiren Uğurcan Çakır, Beşiktaş karşısındaki etkileyici performans serisini sürdürdü.