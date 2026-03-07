Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır, Beşiktaş deplasmanında 7 kurtarış yaparak takımının 3 puanlık galibiyetinde önemli rol oynadı.

Uğurcan Çakır, Süper Lig'de Beşiktaş'a karşı oynadığı 16 maçın 13'ünde yenilmedi ve 6 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

Milli kaleci, kariyerinde en çok kurtarışı Beşiktaş'a karşı yaparak bu rakibi 67 kez geçit vermedi.

Uğurcan Çakır'ın Beşiktaş karşısında yaptığı kurtarışların 42'si deplasman maçlarında gerçekleşti.

Beşiktaş'ın baskılı anlarında sahneye çıkan Uğurcan Çakır, yaptığı kurtarışlarla Galatasaray'ın deplasmandaki direncini ayakta tuttu. Siyah-beyazlı ekibin gol aradığı bölümlerde refleksleriyle öne çıkan deneyimli kaleci, sarı-kırmızılı takımın 3 puanla ayrıldığı gecede doğrudan sonuca etki etti. Derbi boyunca 7 kurtarış yapan Uğurcan, karşılaşmanın kırılma anlarında takımının en büyük güvencesi oldu.

BEŞİKTAŞ'A KARŞI DİKKAT ÇEKEN SERİ Uğurcan Çakır'ın Beşiktaş'a karşı oluşturduğu istatistik de dikkat çekti. Maç öncesindeki verilere göre milli kaleci, Süper Lig'de siyah-beyazlılara rakip olduğu 15 maçın 12'sini kaybetmemişti. Galatasaray'ın derbiden galibiyetle ayrılmasıyla bu tablo 16 maçta 13 yenilmez sonuca taşındı. Böylece Uğurcan Çakır, Beşiktaş'a karşı 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performansa ulaştı.