3 puanın çok önemli olduğunu ifade eden Buruk, "Savunmayı iyi yaptık ama 3-4 tane gol atma şansı yakaladık. Son pasları atsak... Rakibimiz topu bize bıraktı, bunu da bekliyorduk. Topa sahip olduk ve pozisyonlara girdik. İlk yarıda birkaç son pası iyi atabilsek skoru artırabilirdik. Yoğun tempoda kazanmak çok önemliydi." dedi.

"MHK BAŞKANI ORTALARDA GÖRÜNMÜYOR"

Hakem kararlarından duyduğu memnuniyetsizliği dile getiren Buruk, sözlerini şöyle tamamladı: 20. dakikada verilmeyen penaltı var. Maçı kırabilecek bir penaltıydı. 10 kişiye rağmen iyi mücadele ettik. İki takım da kararlardan mutsuz oldu. Dördüncü hakem de kötü gününeydi. Dört hakem de kötü günündeydi. Hem Galatasaray hem Beşiktaş hakem kararlarından mutsuz. Hakemlerin kötü gidişatını durdurmak için bir şeyler yapılması gerekiyor. MHK Başkanı hiç görünmüyor. Daha iyi nasıl olunacağını çıkıp göstermesi gerekiyor.