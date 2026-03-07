CANLI YAYIN
Okan Buruk MHK başkanını hedef aldı! "Ortalıkta gözükmüyor"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının Beşiktaş'ı 1-0 yendiği derbinin ardından konuştu. Deneyimli çalıştırıcı, galibiyete sevinemediğini ve dördüncü hakeme söylediği sözler sebebiyle boşuna atıldığını söyledi. Ayrıca MHK Başkanı Ferhat Gündüz'ü de hedef aldı.

Giriş Tarihi:
Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş'ı 1-0 yendi. Victor Osimhen'in 3 puan getirdiği Aslan, şampiyonluk yarışında hata yapmayaran 3 puanın sahibi oldu. Teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

3 puanın çok önemli olduğunu ifade eden Buruk,"Savunmayı iyi yaptık ama 3-4 tane gol atma şansı yakaladık. Son pasları atsak... Rakibimiz topu bize bıraktı, bunu da bekliyorduk. Topa sahip olduk ve pozisyonlara girdik. İlk yarıda birkaç son pası iyi atabilsek skoru artırabilirdik. Yoğun tempoda kazanmak çok önemliydi." dedi.

"MHK BAŞKANI ORTALARDA GÖRÜNMÜYOR"

Hakem kararlarından duyduğu memnuniyetsizliği dile getiren Buruk, sözlerini şöyle tamamladı: 20. dakikada verilmeyen penaltı var. Maçı kırabilecek bir penaltıydı. 10 kişiye rağmen iyi mücadele ettik. İki takım da kararlardan mutsuz oldu. Dördüncü hakem de kötü gününeydi. Dört hakem de kötü günündeydi. Hem Galatasaray hem Beşiktaş hakem kararlarından mutsuz. Hakemlerin kötü gidişatını durdurmak için bir şeyler yapılması gerekiyor. MHK Başkanı hiç görünmüyor. Daha iyi nasıl olunacağını çıkıp göstermesi gerekiyor.

"DURUP DURURKEN CEZALI DURUMA DÜŞTÜM"

Dördüncü hakeme 'Biraz daha oynat istersen' dedim, hakemi çağırdı sarı kart gösterdi. Durup dururken cezalı duruma düştüm. İletişim gerçekten çok kötü. Cezalı duruma düştüm, bu yüzden galibiyete sevinmedim."

