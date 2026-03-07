Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Galatasaray, Beşiktaş'ı 1-0 yenerek kazandığı Trendyol Süper Lig 25. hafta derbisinin ardından sosyal medyadan 'Boğazın gerçek efendisi!' mesajı paylaştı.

DERBİ ZAFERİ SONRASI DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM Galatasaray, Beşiktaş karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından rakibine göndermede bulunduğu bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Boğazın gerçek efendisi!" ifadelerine yer verdi. Bu mesaj, derbi sonrasının en dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı. Galatasaray'ın galibiyetin hemen ardından yaptığı paylaşım, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından yoğun ilgi görürken sosyal medyada da kısa sürede yayılım gösterdi.