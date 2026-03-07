Siyah-beyazlı rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılan Galatasaray, maç sonrasında galibiyet sevincini sosyal medya üzerinden yaptığı mesajla sürdürdü. Sarı-kırmızılı kulübün paylaşımı kısa süre içinde geniş yankı uyandırdı. Derbi sonrası gelen bu mesaj, futbol kamuoyunda en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi.
DERBİ ZAFERİ SONRASI DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Galatasaray, Beşiktaş karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından rakibine göndermede bulunduğu bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Boğazın gerçek efendisi!" ifadelerine yer verdi.
Bu mesaj, derbi sonrasının en dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı. Galatasaray'ın galibiyetin hemen ardından yaptığı paylaşım, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından yoğun ilgi görürken sosyal medyada da kısa sürede yayılım gösterdi.
GALİBİYET MESAJI GÜNDEM OLDU
Derbi sonrası yapılan paylaşım, yalnızca maçın sonucuyla sınırlı kalmayan bir etki oluşturdu. Galatasaray'ın Beşiktaş'a yönelik mesajı, karşılaşmanın ardından sosyal medya platformlarında geniş şekilde konuşuldu. Sarı-kırmızılı kulübün kullandığı ifade, derbi rekabetinin dijital alandaki yansıması olarak öne çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında alınan 1-0'lık Beşiktaş galibiyetinin ardından yapılan bu paylaşım, Galatasaray cephesinde gecenin öne çıkan detaylarından biri oldu. Sarı-kırmızılılar hem sahadaki sonuçla hem de maç sonu mesajıyla derbinin ardından adından söz ettirdi.