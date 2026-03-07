Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 5 derbiye kırmızı kartlar damga vurdu. Sarı-kırmızılı takım, söz konusu 5 maçın 4'ünde oyuncu kaybederek mücadele etmek zorunda kaldı. Bu istatistik, derbilerde yaşanan sert mücadeleyi ve Galatasaray'ın son dönemde yaşadığı disiplin sorununu öne çıkardı.
Serinin başlangıcı, 3 Ağustos 2024'te oynanan Turkcell Süper Kupa maçı oldu. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelede Galatasaray'da Victor Nelsson kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı. Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş karşısındaki bu kritik mücadelede önemli bölümde bir kişi eksik oynadı.
TEK 11'E 11 TAMAMLANAN MAÇ
Galatasaray'ın bu süreçte Beşiktaş'a karşı kırmızı kart görmediği tek karşılaşma, geçen sezonun ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan Süper Lig derbisi oldu. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu mücadeleyi 2-1 kazanırken maç 11'e 11 tamamlandı. Böylece Galatasaray, son 5 derbi içindeki tek eksiksiz maçı bu karşılaşmada oynadı.
Bu mücadelenin dışında kalan diğer derbilerde ise sarı-kırmızılı ekip yine kart sorunuyla karşı karşıya kaldı. Özellikle kritik anlarda gelen kırmızı kartlar, maçların gidişatını doğrudan etkiledi.
DOLMABAHÇE'DE FRANKOWSKI KART GÖRDÜ
Geçen sezonun ikinci yarısında Dolmabahçe'de oynanan derbide Galatasaray'da kırmızı kart gören isim Przemysław Frankowski oldu. Sarı-kırmızılı futbolcu, karşılaşmanın 36. dakikasında oyun dışında kaldı. Bu kartın ardından Galatasaray, yaklaşık 1 saat boyunca 10 kişi mücadele etti.
Eksik kalan sarı-kırmızılı ekip, zorlu deplasmanda istediği sonucu alamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Frankowski'nin gördüğü kırmızı kart, karşılaşmanın en kritik kırılma anlarından biri olarak öne çıktı.
RAMS PARK'TA DAVINSON SANCHEZ KIRMIZI KART GÖRDÜ
Bu sezon RAMS Park'ta oynanan derbide de Galatasaray yine kırmızı kartla sarsıldı. Sarı-kırmızılı ekipte Davinson Sanchez, mücadelenin 34. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Galatasaray, bu dakikada 1-0 geride olmasına rağmen oyundan kopmadı.
Eksik kalmasına rağmen mücadeleyi bırakmayan sarı-kırmızılılar, bulduğu golle derbiden 1-1 beraberlikle ayrıldı. Davinson Sanchez'in kırmızı kartı, karşılaşmanın kader anlarından biri olurken Galatasaray'ın 10 kişiyle aldığı puan dikkat çekti.
SON DERBİDE SANE OYUNDAN ATILDI
Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı son derbide kırmızı kart gören isim ise Leroy Sane oldu. Sarı-kırmızılı futbolcu, mücadelenin 62. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Böylece Galatasaray, Beşiktaş ile yaptığı son 5 maçın 4'ünde sahada eksik kalmış oldu.
Ortaya çıkan bu tablo, sarı-kırmızılı ekibin son dönemde Beşiktaş derbilerinde disiplin açısından zorlandığını gösterdi. Galatasaray, son 5 derbide yalnızca bir maçı 11 kişi tamamlarken, 4 karşılaşmada kırmızı kart görerek kritik anlarda oyuncu kaybı yaşadı.