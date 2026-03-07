Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 5 derbiye kırmızı kartlar damga vurdu. Sarı-kırmızılı takım, söz konusu 5 maçın 4'ünde oyuncu kaybederek mücadele etmek zorunda kaldı. Bu istatistik, derbilerde yaşanan sert mücadeleyi ve Galatasaray'ın son dönemde yaşadığı disiplin sorununu öne çıkardı. Serinin başlangıcı, 3 Ağustos 2024'te oynanan Turkcell Süper Kupa maçı oldu. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelede Galatasaray'da Victor Nelsson kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı. Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş karşısındaki bu kritik mücadelede önemli bölümde bir kişi eksik oynadı.

TEK 11'E 11 TAMAMLANAN MAÇ Galatasaray'ın bu süreçte Beşiktaş'a karşı kırmızı kart görmediği tek karşılaşma, geçen sezonun ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan Süper Lig derbisi oldu. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu mücadeleyi 2-1 kazanırken maç 11'e 11 tamamlandı. Böylece Galatasaray, son 5 derbi içindeki tek eksiksiz maçı bu karşılaşmada oynadı. Bu mücadelenin dışında kalan diğer derbilerde ise sarı-kırmızılı ekip yine kart sorunuyla karşı karşıya kaldı. Özellikle kritik anlarda gelen kırmızı kartlar, maçların gidişatını doğrudan etkiledi.