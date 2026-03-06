Galatasaray'da son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri Barış Alper Yılmaz oldu. Sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla öne çıkan milli futbolcu, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynanan eşleşmedeki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.



JUVENTUS TAKİBE ALDI İtalyan devi Juventus'un, söz konusu eşleşmenin ardından 25 yaşındaki futbolcuyu izleme listesine dahil ettiği öğrenildi. Barış Alper Yılmaz için Avrupa'dan ilgi gösteren kulüpler arasında Chelsea, Inter ve Napoli'nin de bulunduğu ifade ediliyor.