Galatasaray'ın Trabzonspor'un elinden son anda transfer ettiği Renato Nhaga, sarı-kırmızılı formayla ilk kez 11'de sahaya çıktığı Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Alanyaspor karşılaşmasında etkili bir performans sergiledi.

KLAS GOL

18 yaşındaki Gineli orta saha oyuncusu, sol ayağıyla attığı şık golle dikkat çekti. Genç futbolcu, sergilediği oyunla taraftarlardan da olumlu not aldı.