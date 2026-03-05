CANLI YAYIN
Okan Buruk'tan Nhaga kararı

Galatasaray’ın yeni transferi Renato Nhaga, Alanyaspor karşısında ilk kez 11’de başladığı maçta gol attı. Genç oyuncu performansıyla dikkat çekti. Teknik direktör Okan Buruk’un Renato Nhaga’ya Süper Lig’de de forma vermeyi planladığı öğrenildi.

Galatasaray'ın Trabzonspor'un elinden son anda transfer ettiği Renato Nhaga, sarı-kırmızılı formayla ilk kez 11'de sahaya çıktığı Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Alanyaspor karşılaşmasında etkili bir performans sergiledi.

KLAS GOL

18 yaşındaki Gineli orta saha oyuncusu, sol ayağıyla attığı şık golle dikkat çekti. Genç futbolcu, sergilediği oyunla taraftarlardan da olumlu not aldı.

LİGDE DE ŞANS ALACAK

Teknik direktör Okan Buruk'un Renato Nhaga'ya Süper Lig'de de forma vermeyi planladığı öğrenildi. Genç oyuncunun özellikle ikinci yarılarda hamle oyuncusu olarak değerlendirilmesi bekleniyor.

