Schira, Inter yönetiminin Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Gordon Stipic ile yakın zamanda bir görüşme planladığını belirtti. İtalyan kulübünün sözleşme yenileme teklifine verilecek yanıtın transfer sürecini belirleyeceği ifade edildi.

Galatasaray'ın yaz ve ara transfer dönemlerinde kadrosuna katmak istediği Hakan Çalhanoğlu için yeni bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Inter'in milli futbolcuyla sözleşme yenileme görüşmesi yapacağını açıkladı.



GALATASARAY DEVREYE GİREBİLİR

Haberde, Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'den gelecek yeni sözleşmeyi kabul etmemesi halinde Galatasaray'ın transfer için devreye girebileceği aktarıldı. Sarı-kırmızılı kulübün yıldız futbolcuya yıllık yaklaşık 10 milyon euro maaş verebilecek bir bütçe hazırladığı öne sürüldü.

BONSERVİSTE İNDİRİM İDDİASI

Nicolo Schira, Inter'in 20 milyon euro civarında talep ettiği bonservis bedelinde indirime gidebileceğini ve 15 milyon euro seviyesindeki teklifleri değerlendirebileceğini söyledi.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu da Juventus ile oynanan Şampiyonlar Ligi play-off rövanşı öncesinde yaptığı açıklamada Hakan Çalhanoğlu'nu her iki transfer döneminde de istediklerini ancak transferin gerçekleşmediğini ifade etmişti. Kavukcu, milli futbolcunun kariyerinin bir döneminde Galatasaray forması giyeceğine inandıklarını da dile getirmişti.