Özellikle yerli futbolcular ve Alman kökenli oyuncuların birçok konuda İlkay Gündoğan'a danıştığı belirtildi. Maç içi pozisyonlar, saha içi yerleşim, antrenman alışkanlıkları ve profesyonel kariyer planlaması gibi konularda tecrübeli oyuncunun görüşlerine başvurulduğu öğrenildi.

Galatasaray'da sezon başında Manchester City'den transfer edilen İlkay Gündoğan, sahadaki performansının yanı sıra takım içindeki rolüyle de öne çıkıyor. Tecrübeli orta saha oyuncusu, soyunma odasında liderlik üstlenen isimlerden biri haline geldi.



28 MAÇTA 6 GOLLÜK KATKI

Çocukluğundan bu yana taraftarı olduğu Galatasaray'a sezon başında transfer olan İlkay Gündoğan, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 28 resmi maçta görev aldı. Deneyimli oyuncu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.