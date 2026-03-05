Galatasaray Mağazacılık AŞ, son dönemde elde ettiği gelir artışıyla dikkat çekiyor. Kâr oranını yüzde 18'den yüzde 38'e çıkaran şirketin cirosu 5,5 milyar TL seviyesine ulaştı.
HALKA ARZ HAZIRLIĞI
Uzun süredir üzerinde çalışılan halka arz sürecinin bu yıl içinde tamamlanmasının planlandığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulüp, mağazacılık gelirlerini daha da artırmayı hedefliyor.
FORMA SATIŞLARI SÜRÜYOR
GS Store, geçtiğimiz sezon toplam 1 milyon 29 bin adet forma satışı gerçekleştirdi. Bu sezon satışa sunulan retro serisiyle birlikte aynı seviyenin yakalanması hedefleniyor.
LIVERPOOL MAÇI ETKİSİ
Önümüzdeki hafta oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool karşılaşmasının da satışları artırması bekleniyor. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği GS Store'lar, kulüp gelirlerinde önemli bir pay oluşturuyor.