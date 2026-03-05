Galatasaray Mağazacılık AŞ, son dönemde elde ettiği gelir artışıyla dikkat çekiyor. Kâr oranını yüzde 18'den yüzde 38'e çıkaran şirketin cirosu 5,5 milyar TL seviyesine ulaştı.

HALKA ARZ HAZIRLIĞI

Uzun süredir üzerinde çalışılan halka arz sürecinin bu yıl içinde tamamlanmasının planlandığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulüp, mağazacılık gelirlerini daha da artırmayı hedefliyor.