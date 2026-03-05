Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile RAMS Park'ta oynayacağı ilk karşılaşmanın bilet fiyatlarını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, kritik mücadele için geniş bir fiyat aralığı belirledi.

EN PAHALI BİLET 50 BİN TL

Açıklanan fiyatlara göre Premium kategorisindeki biletler 50 bin TL'den satışa sunulacak. Delux tribün biletleri 48 bin TL, Lux 46 bin TL ve Classic kategorisi ise 44 bin TL olarak belirlendi.