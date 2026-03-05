CANLI YAYIN
Dursun Özbek ve Okan Buruk'tan şampiyonluk sözü

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile teknik direktör Okan Buruk, ultrAslan’ın düzenlediği iftar organizasyonuna katıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlarla bir araya gelen ikili, organizasyonda yaptıkları konuşmalarla camiaya mesaj verdi.

  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, taraftarlara hitap ettiği iftarda şampiyonluk sözü verdi.
  • Teknik Direktör Okan Buruk da taraftarlara güven veren mesaj vererek en iyisini yapacaklarını söyledi.
  • Dursun Özbek, şimdiye kadar verdiği sözlerin tamamını yerine getirdiğini belirtti.

Mücadele ettiği tüm kulvarlarda iddiasını sürdüren Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, katıldıkları iftarda önemli açıklamalar yaptı. İkili, şampiyonluk sözü verdi.

"NE SÖZ VERDİYSEM YERİNE GETİRDİM"

Taraftarlara hitap eden Dursun Özbek, şu ifadeleri kullandı: "Bu zamana kadar size ne söz verdiysem yerine getirdim. Şampiyonluk için de size söz veriyorum."

"SÖZÜMÜZ SÖZ"

Teknik direktör Okan Buruk ise taraftarlara güven veren bir mesaj paylaştı: "Sözümüz söz. Hiç merak etmeyin, en iyisini yapacağız."

