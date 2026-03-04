Torreira bu sezon Galatasaray'da 35 maçta 3 gol ve 4 asist kaydetti, sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Torreira, kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşadığını ifade etti.

Uruguaylı futbolcu, Boca Juniors'ta oynamak istediğini daha önce söylediğini ancak kulüpten kimsenin kendisini aramadığını belirtti.

Lucas Torreira, Galatasaray'da mutlu olduğunu ve kendisini seven kulüpte oynama özgürlüğü bulduğu için buradan ayrılmak istemediğini söyledi.

Lucas Torreira, kendisini seven yerde oynadığını belirterek, bugün kendisini seven ve ona oynama özgürlüğü veren kulübün Galatasaray olduğunu söyledi. Uruguaylı futbolcu, buradan ayrılmak istemediğini ve tarih yazmaya devam etmek istediğini ifade etti.

"TÜRKİYE'DE MUTLUYUM"

Uruguay'a taşınmak istediğini söyleyen Torreira, evini çok özlediğini ancak ülkesinde oynayıp oynamayacağını bilmediğini belirtti. Deneyimli orta saha, Türkiye'de çok mutlu olduğunu da vurguladı.