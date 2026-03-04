CANLI YAYIN
Lucas Torreira'nın hedefi Dünya Kupası: Ayrılık iddialarına yanıt verdi

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, El Espectador’a açıklamalarda bulundu. Uruguaylı orta saha oyuncusu, Galatasaray’dan ayrılmak istemediğini söyledi. Torreira, Uruguay Milli Takımı’na dönmek istediğini ve en büyük hayalinin Dünya Kupası olduğunu dile getirdi.

Lucas Torreira, kendisini seven yerde oynadığını belirterek, bugün kendisini seven ve ona oynama özgürlüğü veren kulübün Galatasaray olduğunu söyledi. Uruguaylı futbolcu, buradan ayrılmak istemediğini ve tarih yazmaya devam etmek istediğini ifade etti.

"TÜRKİYE'DE MUTLUYUM"

Uruguay'a taşınmak istediğini söyleyen Torreira, evini çok özlediğini ancak ülkesinde oynayıp oynamayacağını bilmediğini belirtti. Deneyimli orta saha, Türkiye'de çok mutlu olduğunu da vurguladı.

"KİMSE ARAMADI"

Lucas Torreira, Boca Juniors'ta oynamak istediğini söylemekten yorulduğunu dile getirdi. Ancak şu anda kendisini isteyen yerde oynadığını belirten Uruguaylı futbolcu, Boca'dan kimsenin kendisini aramadığını söyledi.

"KARİYERİMİN EN İYİ DÖNEMLERİMDEN"

Tecrübeli oyuncu, kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşadığını ifade etti. Bu sözleriyle Galatasaray'daki performansından memnun olduğunu ortaya koydu.

MİLLİ TAKIM VE DÜNYA KUPASI MESAJI

Lucas Torreira, Uruguay Milli Takımı'na çağrılma ihtimalinin kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi. Pes etmediğini belirten yıldız futbolcu, Dünya Kupası'na gitmek istediğini ve umudunu asla kaybetmediğini dile getirdi.

"BIELSA İLE SORUNUM OLMADI"

Uruguaylı futbolcu, Marcelo Bielsa ile hiçbir zaman sorun yaşamadığını da söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile oynanan maçın ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımla onu kırdıysa özür dilediğini belirten Torreira, kötü niyetli biri olmadığını ve her zaman milli takımda olmak istediğini ifade etti.

SEZON PERFORMANSI

Lucas Torreira, Galatasaray forması altında bu sezon 35 maçta görev aldı. Uruguaylı orta saha, bu karşılaşmalarda 3 gol atarken 4 de asist yaptı. Mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

