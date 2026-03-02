Galatasaray'da savunma alarmı

Kalesini son olarak Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda 3-0 kazandığı Çaykur Rizespor maçında kapatan Galatasaray, bu mücadelenin ardından ligde 3, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 karşılaşmaya çıktı.



9 GOLLÜK PERİYOT

Bu süreçte Galatasaray; ikas Eyüpspor ve Corendon Alanyaspor'dan birer, TÜMOSAN Konyaspor'dan 2 gol yedi. Juventus ile oynanan iki maçta ise kalesinde 5 gol gördü.

Toplamda 5 maçta 9 gol yiyen sarı-kırmızılı ekipte savunma performansı dikkat çekti.