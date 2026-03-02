Galatasaray'da savunma alarmı
Galatasaray, son 5 resmi maçta kalesinde 9 gol gördü. Beşiktaş derbisi ve Liverpool maçı öncesi savunma performansı teknik heyeti harekete geçirdi.
Galatasaray, son haftalarda savunma hattında istediği istikrarı yakalayamadı. Sarı-kırmızılı ekip, çıktığı son 5 resmi karşılaşmada toplam 9 gole engel olamadı.
Kalesini son olarak Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda 3-0 kazandığı Çaykur Rizespor maçında kapatan Galatasaray, bu mücadelenin ardından ligde 3, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 karşılaşmaya çıktı.
9 GOLLÜK PERİYOT
Bu süreçte Galatasaray; ikas Eyüpspor ve Corendon Alanyaspor'dan birer, TÜMOSAN Konyaspor'dan 2 gol yedi. Juventus ile oynanan iki maçta ise kalesinde 5 gol gördü.
Toplamda 5 maçta 9 gol yiyen sarı-kırmızılı ekipte savunma performansı dikkat çekti.
ZORLU FİKSTÜR ÖNCESİ HAMLE
Galatasaray, ligde Beşiktaş derbisine çıkacak, ardından Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Kritik maçlar öncesinde savunmadaki tablo teknik heyetin gündemine girdi.
Teknik direktör Okan Buruk'un, savunma organizasyonu ve bireysel hatalar üzerine özel çalışmalar planladığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekip, zorlu fikstür öncesi savunma direncini artırmayı hedefliyor.