Galatasaray'da rotasyon

Galatasaray, Türkiye Kupası'nın son haftasında salı günü Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekipte teknik heyetin kadro tercihi merak konusu.



YOĞUN FİKSTÜR ETKİSİ

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Trendyol Süper Lig'de üst üste kritik maçlara çıkan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un rotasyon planladığı öğrenildi.

Az süre alan oyuncuların Alanyaspor karşısında forma şansı bulması bekleniyor. Teknik heyetin, hem fiziksel yükü dengelemek hem de kadro genişliğini değerlendirmek istediği belirtiliyor.