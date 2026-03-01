Okan Buruk Wilfried Singo kararını verecek
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Wilfried Singo’nun sahadaki rolü konusunda henüz net kararını vermedi. Sarı-kırmızılı teknik heyetin, Fildişi Sahilli futbolcuyu hangi mevkide değerlendireceği belirsizliğini korurken, 25 yaşındaki oyuncunun son haftalarda farklı bölgelerde kullanılması bu konuyu daha da dikkat çekici hale getirdi.
Sezonun ilk bölümünde ağırlıklı olarak sağ bekte görev yapan Wilfried Singo, ilerleyen süreçte savunmanın merkezinde forma şansı buldu. Okan Buruk'un, oyuncunun farklı özelliklerinden yararlanmak adına mevkisel anlamda çeşitli denemelere yöneldiği görülürken, Singo'nun son maçlarda üstlendiği roller takım içindeki planlamada önemli bir başlık haline geldi.
SINGO FARKLI MEVKİLERDE DENENDİ
Okan Buruk, sezonun ilk döneminde Wilfried Singo'yu sağ bekte değerlendirdi. Daha sonra savunma hattındaki tercihler doğrultusunda Fildişi Sahilli futbolcuya stoperde görev verildi. Böylece Singo, sarı-kırmızılı ekipte kısa süre içinde farklı savunma rollerinde kullanılan isimlerden biri oldu.
Singo'nun sahadaki kullanım alanı bununla da sınırlı kalmadı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus ile oynanan rövanş karşılaşmasında 25 yaşındaki futbolcuyu sonradan oyuna dahil etti ve bu kez orta sahada değerlendirdi. Bu tercih, oyuncunun farklı bir rolde de düşünüldüğünü ortaya koydu.
OKAN BURUK ORTA SAHA PERFORMANSINI BEĞENDİ
Juventus karşılaşmasının ardından Okan Buruk'un Wilfried Singo'nun orta sahadaki performansından memnun kaldığını ifade ettiği belirtildi. Sarı-kırmızılı teknik adamın, Fildişi Sahilli oyuncuyu gelecek maçlarda bu bölgede de kullanabileceğini dile getirmesi, Singo'nun rolüyle ilgili yeni bir ihtimali gündeme taşıdı.
Bu açıklama, oyuncunun yalnızca savunma hattında değil, orta alan kurgusunda da değerlendirilebileceğini gösterdi. Böylece Wilfried Singo'nun takım içindeki kullanım planı daha geniş bir çerçevede ele alınmaya başlandı.
ALANYASPOR MAÇI TARTIŞMALARI ARTIRDI
Wilfried Singo, ligde Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada stoper olarak görev yaptı. Ancak bu maçta ortaya koyduğu performans, tartışmaları da beraberinde getirdi. Savunmanın merkezindeki görüntüsü, oyuncunun en verimli rolünün hangi bölge olduğu sorusunu yeniden gündeme getirdi.
Bu tablo, teknik heyetin karar sürecini daha da önemli hale getirdi. Singo'nun stoperde kullanılması sonrasında ortaya çıkan değerlendirmeler, Galatasaray'da oyuncunun gelecekte hangi mevkide düzenli forma giyeceğine ilişkin belirsizliği artırdı.
SAĞ BEK SEÇENEĞİ GERİ PLANA DÜŞTÜ
Galatasaray cephesinde Okan Buruk'un, sağ bekte Roland Sallai ve Sacha Boey'un performansından memnun olduğu ifade ediliyor. Bu nedenle sarı-kırmızılı teknik adamın, Wilfried Singo'yu artık bu bölgede kullanmayı düşünmediği belirtiliyor.