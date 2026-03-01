Okan Buruk Wilfried Singo kararını verecek

ALANYASPOR MAÇI TARTIŞMALARI ARTIRDI

Wilfried Singo, ligde Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada stoper olarak görev yaptı. Ancak bu maçta ortaya koyduğu performans, tartışmaları da beraberinde getirdi. Savunmanın merkezindeki görüntüsü, oyuncunun en verimli rolünün hangi bölge olduğu sorusunu yeniden gündeme getirdi.

Bu tablo, teknik heyetin karar sürecini daha da önemli hale getirdi. Singo'nun stoperde kullanılması sonrasında ortaya çıkan değerlendirmeler, Galatasaray'da oyuncunun gelecekte hangi mevkide düzenli forma giyeceğine ilişkin belirsizliği artırdı.