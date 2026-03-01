Mauro Icardi Galatasaray kararını verdi! Önceliğini açıkladılar
Galatasaray’da Mauro Icardi’nin geleceği gündemin en sıcak başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Arjantinli yıldızın mevcut sözleşmesinin 30 Haziran 2026’da sona ereceği görülürken, İtalyan basınında yer alan son iddiaya göre deneyimli golcünün ilk önceliği sarı-kırmızılı kulüple masaya oturmak.
İtalyan basınından Tuttomercatoweb'de yer alan haberde, sözleşmesinin bitimine yaklaşık 4 ay kalan Mauro Icardi'nin önceliğinin Galatasaray'ın teklifini dinlemek olduğu aktarıldı. Haberde, Arjantinli futbolcunun İstanbul'da kendini iyi hissettiği ve kulüpte kalmasına engel olacak bir sorun yaşamadığı ifade edildi.
ICARDI'NİN ÖNCELİĞİ GALATASARAY
Tuttomercatoweb'in haberine göre Mauro Icardi, geleceğiyle ilgili kararını vermeden önce Galatasaray cephesiyle yapılacak görüşmeyi ön planda tutuyor. Tecrübeli golcünün kulüpteki konumunu korumaya açık olduğu, bu nedenle ilk temasın sarı-kırmızılı yönetimle gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.
Galatasaray cephesinde ise yeni sözleşme görüşmelerinin zamanlaması dikkat çekiyor. Kulüp başkanı Dursun Aydın Özbek'in Şubat 2026'da da başkanlık görevini sürdürdüğü kulübün resmî sitesindeki paylaşımlarda görülürken, sözleşme dosyasında sezon sonunun işaret edildiği yönündeki iddialar spor kamuoyunda öne çıkmış durumda.
MAAŞ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Aynı haberde Icardi'nin yıllık yaklaşık 11 milyon euro seviyesindeki maaşının dosyadaki en kritik başlıklardan biri olduğu vurgulandı. İtalyan basını, Galatasaray'ın oyuncunun yaşı nedeniyle yeni kontratta daha düşük bir ücret politikası izlemek isteyebileceğini öne sürdü.
Bu nedenle taraflar arasındaki olası görüşmelerde maaş konusunun belirleyici başlık haline gelmesi bekleniyor. Haberde, sözleşme uzatma ihtimalinin tamamen ortadan kalkmadığı ancak ekonomik şartların pazarlığın merkezinde yer aldığı ifade edildi.
İTALYA SEÇENEĞİ MASADA
Tuttomercatoweb'in aktardığı iddiaya göre Galatasaray ile yeni sözleşme konusunda istenen tablo oluşmazsa, Mauro Icardi için Serie A yeniden güçlü bir seçenek haline gelebilir. Haberde, İtalya'dan gelecek cazip bir teklifin Arjantinli yıldız tarafından ciddi şekilde değerlendirilebileceği kaydedildi.
Bu bölüm, Icardi'nin Galatasaray'da kalma ihtimalinin hâlâ masada olduğunu ancak alternatif senaryoların da açık tutulduğunu gösteren en dikkat çekici detaylardan biri olarak öne çıktı.
JUVENTUS DETAYI YENİDEN GÜNDEME GELDİ
Haberde öne çıkan bir diğer ayrıntı ise Juventus bağlantısı oldu. Tuttomercatoweb'de daha önce yayımlanan ayrı bir haberde, Juventus'un Mauro Icardi için 6 aylık sözleşme ve opsiyonlu bir plan üzerinde durduğu, oyuncunun da bu formüle olumlu yaklaştığı ancak transferin daha sonra rafa kalktığı aktarılmıştı.