Mauro Icardi Galatasaray kararını verdi! Önceliğini açıkladılar

Tuttomercatoweb daha önce Juventus'un Icardi için 6 aylık sözleşme planı yaptığını ancak transferin rafa kalktığını aktarmıştı.

Galatasaray yönetiminin Icardi ile sözleşme görüşmelerini sezon sonuna işaret ettiği öne sürüldü.

Galatasaray ile anlaşma sağlanamazsa Icardi için Serie A'dan gelecek teklifler alternatif seçenek olarak masada duruyor.

İtalyan basını Galatasaray'ın Icardi'nin yaşı nedeniyle yıllık 11 milyon euro olan maaşını düşürmek isteyebileceğini iddia etti.

İtalyan basınından Tuttomercatoweb'de yer alan haberde, sözleşmesinin bitimine yaklaşık 4 ay kalan Mauro Icardi'nin önceliğinin Galatasaray'ın teklifini dinlemek olduğu aktarıldı. Haberde, Arjantinli futbolcunun İstanbul'da kendini iyi hissettiği ve kulüpte kalmasına engel olacak bir sorun yaşamadığı ifade edildi.

Galatasaray cephesinde ise yeni sözleşme görüşmelerinin zamanlaması dikkat çekiyor. Kulüp başkanı Dursun Aydın Özbek'in Şubat 2026'da da başkanlık görevini sürdürdüğü kulübün resmî sitesindeki paylaşımlarda görülürken, sözleşme dosyasında sezon sonunun işaret edildiği yönündeki iddialar spor kamuoyunda öne çıkmış durumda.

Tuttomercatoweb'in haberine göre Mauro Icardi, geleceğiyle ilgili kararını vermeden önce Galatasaray cephesiyle yapılacak görüşmeyi ön planda tutuyor. Tecrübeli golcünün kulüpteki konumunu korumaya açık olduğu, bu nedenle ilk temasın sarı-kırmızılı yönetimle gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.

MAAŞ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Aynı haberde Icardi'nin yıllık yaklaşık 11 milyon euro seviyesindeki maaşının dosyadaki en kritik başlıklardan biri olduğu vurgulandı. İtalyan basını, Galatasaray'ın oyuncunun yaşı nedeniyle yeni kontratta daha düşük bir ücret politikası izlemek isteyebileceğini öne sürdü.

Bu nedenle taraflar arasındaki olası görüşmelerde maaş konusunun belirleyici başlık haline gelmesi bekleniyor. Haberde, sözleşme uzatma ihtimalinin tamamen ortadan kalkmadığı ancak ekonomik şartların pazarlığın merkezinde yer aldığı ifade edildi.