İlkay Gündoğan'dan Şampiyonlar Ligi itirafı! "Bu delilik"
Galatasaray’ın tecrübeli yıldızı İlkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatına ilişkin yaptığı değerlendirmelerle dikkat çekti. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda son 16 turuna kalmanın mutluluğunu yaşadığını belirten 35 yaşındaki oyuncu, yeni sistemin rekabeti artırdığını vurgularken, yoğun maç takviminin oluşturduğu yük konusunda ise ciddi endişelerini dile getirdi.
Sarı-kırmızılı formayla Avrupa sahnesinde mücadele eden İlkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatına dair düşüncelerini LinkedIn hesabından paylaştı. Deneyimli futbolcu, sezon boyunca yaşanan iniş çıkışlara rağmen Galatasaray ile Avrupa'nın en üst seviyesinde yer almaktan gurur duyduğunu ifade etti.
YENİ FORMAT İÇİN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME
İlkay Gündoğan, yeni format ilk ortaya çıktığında buna eleştirel yaklaştığını ancak geçen sürecin ardından görüşlerinde değişim yaşandığını belirtti. Deneyimli oyuncu, yeni sistemin Şampiyonlar Ligi'ni taraftarlar açısından daha heyecanlı hale getirdiğini söyledi.
Galatasaray'ın oynamadığı günlerde oynanan karşılaşmaları izlemenin de kendisi için keyif verdiğini aktaran İlkay, yeni düzende maçların futbolseverler açısından daha ilgi çekici bir hale geldiğini ifade etti. Bu değerlendirme, yeni formata yönelik öne çıkan yorumlardan biri oldu.
REKABETİN ARTTIĞINI VURGULADI
Tecrübeli futbolcu, eski format ile yeni sistem arasındaki farklara da değindi. İlkay Gündoğan, önceki düzende altı maçlık süreçte dördüncü karşılaşmaların ardından gruplardaki tablonun büyük ölçüde netleştiğini belirtirken, yeni formatta üst düzey takımların son maç gününe kadar mücadele içinde kaldığını söyledi.
Bu durumun takımların bir üst tura daha iyi pozisyonda geçebilmek için son ana kadar yarışta kalmasına yol açtığını vurgulayan yıldız oyuncu, futbol kalitesi ve rekabet seviyesinin bu nedenle yükseldiğini dile getirdi. İlkay'ın açıklamalarında, yeni sistemin sahadaki yarışa doğrudan etki ettiği görüşü öne çıktı.
YOĞUN MAÇ TAKVİMİNE TEPKİ GÖSTERDİ
İlkay Gündoğan, yeni formatın yarattığı heyecana dikkat çekerken işin diğer tarafında ise artan maç yüküne vurgu yaptı. Futbolun cazibesi kutlanırken, bu işin içinde yer alan biri olarak oyuncular üzerindeki iş yükü konusunda derin kaygılar taşıdığını belirten İlkay, mevcut takvimin son derece yoğun olduğunu ifade etti.
Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı, genişletilmiş Dünya Kupası, Kulüpler Dünya Kupası ve uluslararası maçların üst üste gelmesinin oyuncular açısından ciddi baskı yarattığını kaydeden deneyimli futbolcu, futbolcuların çok ağır bir takvim içinde mücadele ettiğini söyledi.
"BU DELİLİK" SÖZLERİ ÖNE ÇIKTI
35 yaşındaki yıldız, açıklamalarında özellikle genç oyuncuların geleceğine dikkat çekti. Bugün 17 ya da 18 yaşında olmadığını söyleyen İlkay Gündoğan, günümüzün genç yeteneklerinin kariyerlerini belki de binden fazla maçla tamamlama ihtimali üzerinde durdu.
Bu ihtimali "delilik" olarak niteleyen tecrübeli futbolcu, oyuncuların uzun vadede karşılaşabileceği fiziksel ve zihinsel sonuçların henüz tam olarak bilinmediğini ifade etti. İlkay'ın bu sözleri, modern futbolda artan maç temposuna yönelik en çarpıcı çıkışlardan biri olarak öne çıktı.