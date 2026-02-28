İlkay Gündoğan'dan Şampiyonlar Ligi itirafı! "Bu delilik"

YOĞUN MAÇ TAKVİMİNE TEPKİ GÖSTERDİ

İlkay Gündoğan, yeni formatın yarattığı heyecana dikkat çekerken işin diğer tarafında ise artan maç yüküne vurgu yaptı. Futbolun cazibesi kutlanırken, bu işin içinde yer alan biri olarak oyuncular üzerindeki iş yükü konusunda derin kaygılar taşıdığını belirten İlkay, mevcut takvimin son derece yoğun olduğunu ifade etti.

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı, genişletilmiş Dünya Kupası, Kulüpler Dünya Kupası ve uluslararası maçların üst üste gelmesinin oyuncular açısından ciddi baskı yarattığını kaydeden deneyimli futbolcu, futbolcuların çok ağır bir takvim içinde mücadele ettiğini söyledi.