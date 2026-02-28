Galatasaray'ın yeni yıldızı için İngiltere iddiası!
Galatasaray’ın devre arasında Girona’dan satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Yaser Asprilla, İspanya basınında yeniden gündeme taşındı. İspanya medyasında yer alan haberde, Asprilla’nın gelecek sezonda İngiltere’ye dönme ihtimalinin konuşulduğu ve Leeds United seçeneğinin öne çıktığı aktarıldı.
- Girona'dan Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan Yaser Asprilla, Watford'dan 18 milyon euro karşılığında alınmasına rağmen İspanyol futboluna uyum sağlayamadı.
- Girona Sportif Direktörü Quique Carcel, Asprilla'nın durumunun kendisini çok endişelendirdiğini belirterek oyuncunun kış transfer döneminde Galatasaray'a kiralandığını açıkladı.
- Kolombiyalı futbolcu Galatasaray'da 630 dakikalık takım süresi içinde sadece 176 dakika sahada kaldı ve yedi maçın yalnızca birinde ilk 11'de yer aldı.
- İspanyol basınında Asprilla'nın gelecek sezon Leeds United'a transfer olabileceği iddia edildi.
- Galatasaray, Asprilla'ya 2025-2026 sezonu için net 1 milyon 200 bin euro garanti ücret ödeyeceğini ve satın alma opsiyonunun tek taraflı olduğunu KAP'a bildirdi.
AS'ta yer alan değerlendirmede, Yaser Asprilla'nın Girona'ya transfer olduğu dönemde büyük beklenti yarattığı ancak bu beklentilerin zaman içinde karşılık bulmadığı vurgulandı. Kolombiyalı oyuncunun sahip olduğu potansiyel nedeniyle Katalan ekibinin tarihindeki en pahalı transferlerden biri olarak görüldüğü, Watford'dan 18 milyon euro karşılığında kadroya dahil edildiği hatırlatıldı. Buna karşın, genç futbolcunun İspanyol futboluna beklenen ölçüde uyum sağlayamadığı ve istikrarlı bir çıkış yakalayamadığı ifade edildi.
ASPRILLA İÇİN GİRONA'DA BEKLENTİLER DÜŞTÜ
İspanyol basınındaki haberde, Girona Teknik Direktörü Michel'in oyuncunun transfer sürecinde temkinli mesajlar verdiği ve Asprilla için zamana ihtiyaç olduğunu dile getirdiği belirtildi. Buna rağmen geçen süre içinde Kolombiyalı futbolcunun yalnızca zaman zaman bireysel kalite gösterdiği, ancak bunun süreklilik taşımadığı kaydedildi. Bir sezonun ardından oyuncunun İspanyol futboluna tam anlamıyla adapte olamadığına dikkat çekilirken, bu durumun yeni sezonda da belirgin şekilde değişmediği vurgulandı.
Haberde, Girona'nın ligde zorlu bir süreçten geçtiği dönemde sabrın azaldığı ve Asprilla'dan beklenen katkının gelmemesinin kulüp içinde soru işaretlerine neden olduğu aktarıldı. Özellikle 2025-2026 sezonunun ilk yarısında oyuncunun hem performans hem de takım içindeki rol bakımından istenen seviyenin uzağında kaldığı ifade edildi.
GALATASARAY'A KİRALIK TRANSFERİ GÜNDEM OLDU
AS'ın haberinde, Girona Sportif Direktörü Quique Carcel'in kış transfer döneminin ardından yaptığı açıklamalara da yer verildi. Carcel'in, Asprilla'nın durumunun kendisini "çok endişelendirdiğini" söylediği ve yaşanan sürecin ardından oyuncunun Galatasaray'a kiralık olarak gönderildiği belirtildi.
Kolombiyalı futbolcunun sarı-kırmızılı takıma transferi, Girona cephesinde yeni bir rota arayışı olarak değerlendirildi. Haberde, Galatasaray'ın oyuncuyu sezonun kalan bölümü için kadrosuna kattığı, bu kararın ise hem oyuncunun kariyerinde yeni bir sayfa açması hem de Girona'nın mevcut tabloyu yeniden şekillendirmesi açısından önemli görüldüğü ifade edildi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FIRSATI VURGUSU
İspanyol basını, Yaser Asprilla'nın Türkiye'de de henüz beklenen çıkışı yapamadığını yazdı. Haberde, oyuncunun 630 dakikalık takım süresi içinde yalnızca 176 dakika sahada kaldığı, yedi maçın sadece birinde ilk 11'de yer aldığı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde takımın son karşılaşmasında yapılan altı değişikliğe rağmen süre alamamasının dikkat çekici olduğu aktarıldı.
Buna rağmen, AS değerlendirmesinde son 16 turunun Asprilla açısından önemli bir vitrin anlamı taşıdığı belirtildi. Avrupa futbolunun en büyük sahnelerinden biri olarak görülen bu aşamanın, genç oyuncunun kendisini yeniden göstermesi için kritik bir fırsat sunduğu ifade edildi. Haberde, bu sürecin futbolcunun kariyer planlamasında belirleyici olabileceği mesajı öne çıkarıldı.
LEEDS UNITED İDDİASI ÖNE ÇIKTI
AS'ın haberinde en dikkat çeken bölümlerden biri ise Yaser Asprilla'nın gelecek sezonuna ilişkin iddia oldu. İspanyol basını, son söylentilere göre Kolombiyalı futbolcunun gelecek sezon İngiltere'ye dönebileceğini ve bu kez Leeds United ihtimalinin gündemde olduğunu yazdı.
Haberde, Girona'nın oyuncu için artık yeni projeler arayışını daha güçlü şekilde değerlendirdiği, Asprilla'nın kariyerinin bir sonraki adımına ilişkin farklı seçeneklerin masada olduğu aktarıldı. Leeds United iddiası da bu çerçevede öne çıkan başlıklardan biri olarak gösterildi.
GIRONA CEPHESİNDE İNANÇ ZAYIFLADI
İspanyol basınındaki analizde, Girona'nın rekor maliyetle kadrosuna kattığı Yaser Asprilla'ya yönelik ilk dönemdeki güçlü inancın önemli ölçüde azaldığı vurgulandı. Oyuncunun yeteneğinin tartışma konusu olmadığı, ancak sahaya yansıyan performansın beklentilerin altında kaldığı belirtildi. Bu nedenle Girona cephesinde, Asprilla'nın kulüpte uzun vadeli planlamadaki yerinin zayıfladığı yönünde bir tablo çizildi.
Haberde, Kolombiyalı oyuncunun bugüne kadar vaat ettiği seviyeye ulaşamadığı ve bu durumun hem kulüp yönetiminde hem de kamuoyunda beklentileri aşağı çektiği kaydedildi. Böylece Asprilla'nın kariyerindeki yeni adımların daha yakından takip edilmeye başlandığı ifade edildi.
GALATASARAY'IN KAP AÇIKLAMASI
Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcunun transferi sonrası Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, Yaser Esneyder Asprilla Martinez ile kulübü Girona Futbol Club SAD arasında, oyuncunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için bedelsiz geçici ve satın alma opsiyonlu transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, satın alma opsiyonunun şirketin tek taraflı ve yazılı talebine bağlı olduğu, bu talep olmadan herhangi bir yükümlülük doğmayacağı ifade edilmişti. Ayrıca futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 1 milyon 200 bin euro garanti ücret ödeneceği de bildirilmişti.