Galatasaray'ın yeni yıldızı için İngiltere iddiası!

Galatasaray, Asprilla'ya 2025-2026 sezonu için net 1 milyon 200 bin euro garanti ücret ödeyeceğini ve satın alma opsiyonunun tek taraflı olduğunu KAP'a bildirdi.

Kolombiyalı futbolcu Galatasaray'da 630 dakikalık takım süresi içinde sadece 176 dakika sahada kaldı ve yedi maçın yalnızca birinde ilk 11'de yer aldı.

Girona'dan Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan Yaser Asprilla, Watford'dan 18 milyon euro karşılığında alınmasına rağmen İspanyol futboluna uyum sağlayamadı.

AS'ta yer alan değerlendirmede, Yaser Asprilla'nın Girona'ya transfer olduğu dönemde büyük beklenti yarattığı ancak bu beklentilerin zaman içinde karşılık bulmadığı vurgulandı. Kolombiyalı oyuncunun sahip olduğu potansiyel nedeniyle Katalan ekibinin tarihindeki en pahalı transferlerden biri olarak görüldüğü, Watford'dan 18 milyon euro karşılığında kadroya dahil edildiği hatırlatıldı. Buna karşın, genç futbolcunun İspanyol futboluna beklenen ölçüde uyum sağlayamadığı ve istikrarlı bir çıkış yakalayamadığı ifade edildi.

ASPRILLA İÇİN GİRONA'DA BEKLENTİLER DÜŞTÜ

İspanyol basınındaki haberde, Girona Teknik Direktörü Michel'in oyuncunun transfer sürecinde temkinli mesajlar verdiği ve Asprilla için zamana ihtiyaç olduğunu dile getirdiği belirtildi. Buna rağmen geçen süre içinde Kolombiyalı futbolcunun yalnızca zaman zaman bireysel kalite gösterdiği, ancak bunun süreklilik taşımadığı kaydedildi. Bir sezonun ardından oyuncunun İspanyol futboluna tam anlamıyla adapte olamadığına dikkat çekilirken, bu durumun yeni sezonda da belirgin şekilde değişmediği vurgulandı.

Haberde, Girona'nın ligde zorlu bir süreçten geçtiği dönemde sabrın azaldığı ve Asprilla'dan beklenen katkının gelmemesinin kulüp içinde soru işaretlerine neden olduğu aktarıldı. Özellikle 2025-2026 sezonunun ilk yarısında oyuncunun hem performans hem de takım içindeki rol bakımından istenen seviyenin uzağında kaldığı ifade edildi.