Galatasaray'ın Alanyaspor maçı ilk 11'i belli oldu

SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR Galatasaray, Alanyaspor ile ligde oynadığı son 6 karşılaşmanın tamamını kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda rakibine belirgin bir üstünlük kurarken bu süreçte skor tabelasına da net şekilde yansıyan sonuçlar aldı. Okan Buruk yönetimindeki takım, bu karşılaşmaların ikisini 4-0 kazanırken, iki kez 1-0'lık galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılılar ayrıca bir kez 2-1, bir kez de 4-1'lik skorla sahadan üstün ayrıldı. İki takım arasındaki son dönem rekabetinde Galatasaray'ın kurduğu bu seri, Alanyaspor karşısındaki psikolojik üstünlüğü de ortaya koyuyor. Sarı-kırmızılı ekip, Alanya deplasmanında hem puan cetvelindeki liderliğini korumak hem de rakibi karşısındaki galibiyet zincirini devam ettirmek istiyor.

GOL YOLLARINDA ICARDI ÖNE ÇIKIYOR Galatasaray'ın bu sezon ligde attığı gollerde Mauro Icardi ön plana çıkan isim oldu. Arjantinli yıldız, rakip fileleri 13 kez havalandırarak takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda Victor Osimhen 9 golle Icardi'yi takip ederken, Leroy Sane ile Barış Alper Yılmaz 6'şar kez gol sevinci yaşadı. Hücum hattına önemli katkı veren diğer isimler arasında Gabriel Sara ve Yunus Akgün 5'er golle dikkat çekti. Eren Elmalı 3 gol kaydederken, İlkay Gündoğan 2 kez fileleri havalandırdı. Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve Roland Sallai ise takımlarına 1'er gollük katkı sağladı. Galatasaray'ın skor üretiminde yalnızca bireysel performanslar değil, rakiplerin yaptığı ters vuruşlar da etkili oldu. Fatih Karagümrük karşılaşmasında Fatih Kurucuk, Kayserispor maçında Aaron Opoku ve Eyüpspor mücadelesinde Jerome Onguene topu kendi ağlarına gönderdi. Bu tablo, Galatasaray'ın ligde hücum anlamında birçok farklı oyuncudan katkı alabildiğini gösteriyor. Sarı-kırmızılı ekipte özellikle Icardi'nin skor yükünü üstlenmesi, Alanyaspor karşılaşması öncesinde de en önemli kozlardan biri olarak öne çıkıyor.

REKABETTE EN FARKLI SKORLAR DİKKAT ÇEKİYOR Galatasaray ile Alanyaspor arasındaki mücadelelerde en farklı galibiyet sarı-kırmızılı ekipten geldi. Galatasaray, rakibi karşısındaki en farklı sonucunu 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 6-0'lık skorla aldı. Söz konusu karşılaşma, iki takım arasındaki rekabette Galatasaray adına en net galibiyet olarak kayıtlara geçti. Alanyaspor ise bu eşleşmedeki en farklı galibiyetini 2019-2020 sezonunda sahasında oynadığı mücadelede 4-1'lik skorla elde etti.

DERBİ ÖNCESİ KART SINIRINDA İKİ İSİM Galatasaray'da Alanyaspor karşılaşması öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Abdülkerim Bardakcı ile Eren Elmalı, bu maçta kart görmeleri halinde gelecek hafta deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.