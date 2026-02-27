Osimhen parasını çıkardı
Juventus rövanşında uzatmalarda attığı golle Galatasaray’ı son 16’ya taşıyan Victor Osimhen, performansıyla bir kez daha öne çıktı. Yıllık 21 milyon Euro ile Türkiye’nin en yüksek maaşlı futbolcusu olan Osimhen’in, performansıyla kulübe yaklaşık 17.5 milyon Euro gelir kazandırdığı belirtildi. Galatasaray, bu sezon Avrupa gelirleri dahil toplam 60.8 milyon Euro hasılat elde etti.
Galatasaray'ın Juventus ile İtalya'da oynadığı rövanşta Victor Osimhen yine belirleyici oldu. İlk maçta üç golün hazırlayıcısı olan Nijeryalı forvet, rövanşta uzatmalarda attığı golle sarı-kırmızılı ekibi son 16 turuna taşıdı. Yıldız futbolcu karşılaşmanın oyuncusu seçildi.
RAKAMLARLA OSIMHEN ETKİSİ
75 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan 26 yaşındaki golcü, bu sezon 16 gol ve 4 asist üretti. Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan 12 puan katkısı sağladı.
Yıllık 21 milyon Euro ile Türkiye'nin en yüksek maaşlı futbolcusu olan Osimhen'in, performansıyla kulübe yaklaşık 17.5 milyon Euro gelir kazandırdığı belirtildi. Galatasaray, bu sezon Avrupa gelirleri dahil toplam 60.8 milyon Euro hasılat elde etti.
Sarı-kırmızılı ekip çeyrek finale yükselmesi halinde kasasına 12.5 milyon Euro daha koyacak.
AVRUPA'DA REKOR VE PİYASA DEĞERİ
Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta forma giyen Osimhen, 4 kez maçın oyuncusu seçildi. Avrupa kupalarında Galatasaray formasıyla 13 gole ulaşan Nijeryalı futbolcu, kulüp tarihinin Avrupa'da en golcü yabancı oyuncusu konumuna geldi.
Juventus rövanşının ardından 9 farklı ülke kanalına röportaj veren Osimhen'in Avrupa'daki piyasa değerinin yükseldiği ifade ediliyor. Yönetimin, 75 milyon Euro ödenen golcü için 100 milyon Euro'nun üzerinde bir değer biçtiği belirtiliyor.
Bu sezon Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa'da 20 kez skor katkısı veren Osimhen, forma giymediği maçlarda yokluğu hissedilen isimlerden biri oldu. Juventus'a attığı golün ardından sevinmemesi dikkat çekerken, taraftarın yıldız futbolcuya desteği sürdü.