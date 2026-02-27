Osimhen parasını çıkardı

Galatasaray'ın Juventus ile İtalya'da oynadığı rövanşta Victor Osimhen yine belirleyici oldu. İlk maçta üç golün hazırlayıcısı olan Nijeryalı forvet, rövanşta uzatmalarda attığı golle sarı-kırmızılı ekibi son 16 turuna taşıdı. Yıldız futbolcu karşılaşmanın oyuncusu seçildi.

RAKAMLARLA OSIMHEN ETKİSİ

75 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan 26 yaşındaki golcü, bu sezon 16 gol ve 4 asist üretti. Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan 12 puan katkısı sağladı.

Yıllık 21 milyon Euro ile Türkiye'nin en yüksek maaşlı futbolcusu olan Osimhen'in, performansıyla kulübe yaklaşık 17.5 milyon Euro gelir kazandırdığı belirtildi. Galatasaray, bu sezon Avrupa gelirleri dahil toplam 60.8 milyon Euro hasılat elde etti.

Sarı-kırmızılı ekip çeyrek finale yükselmesi halinde kasasına 12.5 milyon Euro daha koyacak.