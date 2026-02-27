İtalyanlar hayran kaldı! 2 takım Barış Alper Yılmaz'ın peşinde
Juventus eşleşmesinde 1 gol ve 1 asist üreten Barış Alper Yılmaz, performansıyla dikkat çekti. Inter ve Napoli’nin milli oyuncuyu transfer listesine aldığı öne sürüldü.
Galatasaray'ın Juventus'u elediği eşleşmede Barış Alper Yılmaz ön plana çıkan isimlerden biri oldu.
İstanbul'daki 5-2'lik galibiyette etkili performans sergileyen 25 yaşındaki kanat oyuncusu, İtalya'daki rövanşta ise 1 gol ve 1 asistle oynadı.
İTALYA'DAN YAKIN TAKİP
Juventus'un yanı sıra Inter ve Napoli'nin de milli futbolcuyu uzun süredir izlediği ve transfer listesine eklediği belirtildi. Şampiyonlar Ligi'nde ortaya koyduğu performansın ardından Barış Alper'in piyasa değerinin yükseldiği ifade ediliyor.
Sezon başında Suudi Arabistan'dan gelen 35 milyon Euro'luk teklif karşısında oyuncuyu satmayan Galatasaray yönetiminin bu kararı sonrası planın karşılık bulduğu değerlendiriliyor.
PRİMİ HAK ETTİ
Bu sezon 9 gol ve 11 asist üreten Barış Alper Yılmaz, sözleşmesindeki 20 gol katkısı maddesine ulaştı. Milli futbolcu böylece 25 milyon TL'lik özel primi almaya hak kazandı.
Garanti ücreti 200 milyon TL'ye yükseltilen 25 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi performansıyla hem takımının son 16'ya kalmasına katkı sağladı hem de Avrupa kulüplerinin radarına girdi.