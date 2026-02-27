Galatasaray'da derbi öncesi sarı alarm
Lider Galatasaray, Alanyaspor maçına iki oyuncusu sarı kart sınırında çıkacak. Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı kart görmeleri halinde Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Zirvedeki sarı-kırmızılı ekipte kritik mücadele öncesi kart sınırındaki isimler dikkat çekiyor.
İKİ İSİM SINIRDA
Bu sezon ligde üçer sarı kart gören Abdülkerim Bardakcı ile Eren Elmalı, Alanyaspor karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
DERBİ RİSKİ
Söz konusu iki oyuncunun ceza alması halinde 25. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giymeleri mümkün olmayacak. Teknik heyetin, futbolcuları kart konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardığı öğrenildi.