Victor Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde haftanın kadrosuna seçildi

Jan Oblak, Atleti Skor 1-1 iken Club Brugge karşısında Hugo Vetlesen'in yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda kritik bir kurtarış yaptı. Ayrıca uzun degajıyla topu Alexander Sørloth'a ulaştırarak Norveçli oyuncunun gecedeki ilk golünün hazırlayıcısı oldu.

UEFA, resmi internet sitesinden haftanın kadrosunu açıkladı ve oyuncuların neden yer bulduğunu da gerekçeleriyle duyurdu. İşte o isimler

Davide Zappacosta, Atalanta

Dortmund karşısında ikinci golü atmasının yanı sıra, sağ kanatta taktik zekâsını ve fizik gücünü ortaya koydu. Hücumda genişlik ve derinlik sağlarken, geçiş savunmalarında da güvenilir kaldı.

Odin Bjørtuft, Bodø/Glimt

Stoper, Inter deplasmanındaki galibiyette Bodø/Glimt'in direncini simgeleyen isimlerden biri oldu. Kendi ceza sahasını etkili savunması; yaptığı altı uzaklaştırma ve engellediği üç şutla öne çıktı.

Edmond Tapsoba, Leverkusen

İkili mücadelelerde üstünlük kurdu ve 14 uzaklaştırmayla bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde bu alanda en yüksek sayıya ulaştı. Böylece Leverkusen'in Olympiakos karşısında üst üste ikinci kez gol yememesini sağladı.