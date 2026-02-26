Victor Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde haftanın kadrosuna seçildi
Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçlarının tamamlanmasının ardından UEFA’nın açıkladığı haftanın en iyi 11’inde Galatasaray’dan Victor Osimhen de yer aldı. UEFA, Osimhen’in Torino’daki uzatma bölümünde attığı golün eşleşmenin dengesini yeniden Galatasaray lehine çevirdiğini vurguladı.
- Galatasaray, Juventus'a 3-2 mağlup olmasına rağmen toplamda 7-5 üstünlük kurarak Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükseldi.
- Victor Osimhen, uzatmalarda attığı golle Galatasaray'ın turu geçmesinde kritik rol oynadı ve bu sezon turnuvadaki gol sayısını yediye çıkardı.
- Reuters, Osimhen'i Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımına seçti.
- Nijeryalı golcü, Juventus ile oynanan play-off turunda hem ilk maçta hem de rövanşta performansıyla dikkat çekti.
- Haftanın takımında Oblak, Zappacosta, McKennie, Kvaratskhelia, Tchouaméni, Tonali, Hauge ve Sørloth gibi isimler de yer aldı.
Galatasaray, Juventus ile oynadığı rövanşta uzatmalar sonunda rakibine 3-2 mağlup olmasına rağmen toplamda 7-5 üstünlük kurarak adını son 16 turuna yazdırdı. Victor Osimhen, uzatmalarda attığı golle sarı-kırmızılı ekibin tur yolundaki en kritik anlarından birine imza attı.
İLK MAÇTAN SONRA RÖVANŞTA DA ÖNE ÇIKTI
Nijeryalı golcü, Juventus ile oynanan play-off turunun ilk ayağının ardından da haftanın öne çıkan isimleri arasında gösterilmişti. Rövanşta da belirleyici katkı veren Osimhen, böylece eşleşmenin iki ayağında da performansıyla dikkat çeken isimlerden biri oldu.
GALATASARAY SON 16'DA YOLUNA DEVAM EDİYOR
Juventus engelini aşan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna son 16 turunda devam edecek. Sarı-kırmızılı ekip, zorlu eşleşmeyi geçerken hücum hattındaki en önemli kozlarından biri olan Victor Osimhen'in performansıyla öne çıktı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HAFTANIN TAKIMI
UEFA, resmi internet sitesinden haftanın kadrosunu açıkladı ve oyuncuların neden yer bulduğunu da gerekçeleriyle duyurdu. İşte o isimler
Jan Oblak, Atleti
Skor 1-1 iken Club Brugge karşısında Hugo Vetlesen'in yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda kritik bir kurtarış yaptı. Ayrıca uzun degajıyla topu Alexander Sørloth'a ulaştırarak Norveçli oyuncunun gecedeki ilk golünün hazırlayıcısı oldu.
Davide Zappacosta, Atalanta
Dortmund karşısında ikinci golü atmasının yanı sıra, sağ kanatta taktik zekâsını ve fizik gücünü ortaya koydu. Hücumda genişlik ve derinlik sağlarken, geçiş savunmalarında da güvenilir kaldı.
Odin Bjørtuft, Bodø/Glimt
Stoper, Inter deplasmanındaki galibiyette Bodø/Glimt'in direncini simgeleyen isimlerden biri oldu. Kendi ceza sahasını etkili savunması; yaptığı altı uzaklaştırma ve engellediği üç şutla öne çıktı.
Edmond Tapsoba, Leverkusen
İkili mücadelelerde üstünlük kurdu ve 14 uzaklaştırmayla bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde bu alanda en yüksek sayıya ulaştı. Böylece Leverkusen'in Olympiakos karşısında üst üste ikinci kez gol yememesini sağladı.
Weston McKennie, Juventus
Galatasaray karşısında takımının yenilmesine engel olamasa da, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki dördüncü golünü kafa vuruşuyla attı. Top rakipteyken de enerjik oyununu dokuz top kazanımıyla gösterdi.
Khvicha Kvaratskhelia, Paris
Monaco karşısında takımının ikinci golünü atmasının yanı sıra, bu hafta sahaya çıkan kanat ve forvet oyuncuları arasında topu en fazla taşıyan isim oldu (422 metre). Ayrıca hücumun üçüncü bölgesinde yaptığı 33 pası %93 başarı oranıyla tamamladı.
Aurélien Tchouaméni, Real Madrid
Toplu ya da topsuz oyunda etkileyiciydi. Savunma görevlerini büyük bir disiplinle yerine getirdi, Madrid'de en fazla ikili mücadeleye giren oyuncu oldu ve ileri çıkarak sezonun ilk golünü atıp Benfica'nın erken golüne yanıt verdi.
Sandro Tonali, Newcastle
Newcastle orta sahasında enerjik bir görüntü sergiledi. Takımının ilk golünü attı ve daha da önemlisi, topa sahip olup orta sahayı kontrol etmesinde kritik rol oynadı.
Jens Petter Hauge, Bodø/Glimt
Maç boyunca kontra ataklarda tehdit yarattı. Inter karşısında ilk golde doğru yerde bulunarak son beş Şampiyonlar Ligi maçındaki dördüncü golünü attı. Ayrıca oyun görüşüyle Håkon Evjen'in koşusunu görüp ikinci golün de hazırlayıcısı oldu; böylece Bodø/Glimt masalı devam etti.
Victor Osimhen, Galatasaray
Torino'da uzatmalarda attığı soğukkanlı gol, nefes kesen eşleşmede dengeyi yeniden Galatasaray lehine çevirdi. Bu golle bu sezon turnuvadaki gol sayısını yediye çıkardı.
Alexander Sørloth, Atleti
Club Brugge karşısında kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi hat-trick'ini yaptı. Hücumda topu taşıyan önemli bir çıkış noktası olurken; boyu, gücü ve top tekniğiyle topu etkili şekilde sakladı ve takım arkadaşlarını oyuna soktu.