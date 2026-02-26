Şampiyonlar Ligi kura çekimi takvimi: Son 16 kurası ne zaman? İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri
Play-off turunun sona ermesiyle birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gözler son 16 kura çekimine çevrildi. Avrupa’nın dev kulüplerinin eşleşmeleri, UEFA’nın Nyon’daki merkezinde yapılacak çekilişle belli olacak. Futbolseverler, “Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi ne zaman? Galatasaray’ın rakibi kim olacak?” sorularına yanıt arıyor.
- Galatasaray, Juventus deplasmanında 90 dakikayı 3-0 mağlup tamamladıktan sonra uzatmalarda attığı gollerle iki maçlık toplam skorda 7-5 üstünlük sağlayarak Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükseldi.
- Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi 27 Şubat 2026 Cuma günü saat 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.
- Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi lig etabında RAMS Park'ta Liverpool'u 1-0 mağlup etmişti.
- Sarı-kırmızılı takım geçen sezon Tottenham'ı 3-2 yenerek grupta üstünlük sağlamıştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının tamamlanmasının ardından play-off turu maçları oynandı. Tur atlaması durumunda temsilcimiz Galatasaray'ın da yer alacağı son 16 turu eşleşmeleri için geri sayım başladı. Kura töreninde, lig etabını ilk 8'de tamamlayan takımlar ile play-off turundan gelen ekipler eşleşecek. İşte 2026 yılı kura takvimine ilişkin merak edilenler…
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu için geri sayım başladı. UEFA tarafından paylaşılan resmi takvime göre 2025-2026 sezonu Son 16 kura çekimi, 27 Şubat 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak kura organizasyonu, Türkiye saati ile 14.00'te start alacak.
GALATASARAY'IN RAKİBİ KİM OLACAK?
Öte yandan temsilcimiz Galatasaray, Juventus karşısında turu geçmeyi başarırsa Son 16 aşamasında İngiltere Premier Lig'in güçlü ekiplerinden biriyle eşleşecek.
Eşleşme planlamasına göre sarı-kırmızılı ekibi bir üst turda ya Liverpool ya da Tottenham Hotspur bekliyor.
Kura çekiminin tamamlanmasının ardından takımlar maç takvimine odaklanacak.
UEFA'nın programına göre Son 16 Turu ilk karşılaşmaları 10-11 Mart ile 17-18 Mart 2026 tarihlerinde oynanacak. Çeyrek final heyecanı ise 7-8 Nisan'da başlayacak.