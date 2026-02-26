Şampiyonlar Ligi kura çekimi takvimi: Son 16 kurası ne zaman? İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının tamamlanmasının ardından play-off turu maçları oynandı. Tur atlaması durumunda temsilcimiz Galatasaray'ın da yer alacağı son 16 turu eşleşmeleri için geri sayım başladı. Kura töreninde, lig etabını ilk 8'de tamamlayan takımlar ile play-off turundan gelen ekipler eşleşecek. İşte 2026 yılı kura takvimine ilişkin merak edilenler…

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu için geri sayım başladı. UEFA tarafından paylaşılan resmi takvime göre 2025-2026 sezonu Son 16 kura çekimi, 27 Şubat 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek.

Galatasaray'ın rakibi Liverpool ya da Tottenham