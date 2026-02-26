Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde ödüle aday

Galatasaray'ın son 16 play-off turu rövanşında Juventus'a konuk olduğu mücadelede fileleri havalandıran Victor Osimhen, UEFA'nın resmi internet sitesinde haftanın oyuncusu adayları arasında yer aldı.

DİĞER ADAYLAR DA AÇIKLANDI

Osimhen'in yanı sıra Real Madrid'den Aurelien Tchouameni, Bodo/Glimt forması giyen Jens Petter Hauge ve Atletico Madrid'in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth da ödül için aday gösterildi.