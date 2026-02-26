Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde ödüle aday
Galatasaray’ın Juventus deplasmanında gol atan yıldızı Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftanın oyuncusu ödülüne aday gösterildi.
Giriş Tarihi:
Galatasaray'ın son 16 play-off turu rövanşında Juventus'a konuk olduğu mücadelede fileleri havalandıran Victor Osimhen, UEFA'nın resmi internet sitesinde haftanın oyuncusu adayları arasında yer aldı.
DİĞER ADAYLAR DA AÇIKLANDI
Osimhen'in yanı sıra Real Madrid'den Aurelien Tchouameni, Bodo/Glimt forması giyen Jens Petter Hauge ve Atletico Madrid'in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth da ödül için aday gösterildi.
TUR GELDİ GOL GELDİ
Galatasaray, ilk maçta sahasında 5-2 mağlup ettiği Juventus'a deplasmanda uzatmalar sonunda 3-2 kaybetmesine rağmen skor avantajıyla son 16 turuna yükseldi. Osimhen, İtalya'daki rövanşta attığı golle takımına katkı sağladı.