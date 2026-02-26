Okan Buruk'tan kura açıklaması! "Değerini bilmemiz lazım"

Hızlı Özet Göster Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükselmenin Türk futbolu için çok değerli olduğunu belirtti.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmelerinin anlamına vurgu yapan tecrübeli teknik adam, bu başarının yalnızca Galatasaray için değil, Türk futbolu adına da önemli olduğunu söyledi. Okan Buruk, "Son 16'ya kalmamız Türk futbolu için çok değerli. Bunun değerini bilmemiz lazım. İnşallah yarın da güzel bir kuradan sonra rakibimizi bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİ ROTA SÜPER LİG" Avrupa'daki başarının ardından yeniden lige odaklanacaklarını belirten Buruk, önceliğin Süper Lig yarışına döneceğini ifade etti. Deneyimli teknik adam, "Şimdi ligi düşüneceğiz. Ondan sonra Avrupa serüvenimiz tekrar başlayacak ama bunun değerini bilmemiz gerekiyor. Bunun mutluluğunu da yaşamamız gerekiyor." sözleriyle hem yeni hedefe hem de mevcut başarının önemine işaret etti.