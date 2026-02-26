Juventus'a Osimhen transferinde tazminat engeli!

Juventus'un, Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'i yeniden gündemine aldığı belirtildi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlı kulüp, Nijeryalı golcüyü yakından takip ediyor.

TAZMİNAT MADDESİ ENGEL

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Osimhen'in sözleşmesinde yer alan özel madde transferin önündeki en büyük engel. Napoli'nin yaz döneminde Galatasaray'a bonservisiyle gönderdiği oyuncunun kontratına, İtalya'ya dönüş halinde geçerli olacak bir tazminat şartı eklendi.

Buna göre Galatasaray, Osimhen'i ilk yıl içinde İtalya'dan bir kulübe satarsa 70 milyon euro, ikinci yıl içinde satarsa 50 milyon euro ödemek zorunda kalacak.