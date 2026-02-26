Juventus'a Osimhen transferinde tazminat engeli!
Juventus’un Victor Osimhen ilgisi sürüyor ancak transfer ihtimali zor görünüyor. Napoli’nin sözleşmeye koyduğu tazminat maddesi İtalya’ya dönüşü engelliyor.
Juventus'un, Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'i yeniden gündemine aldığı belirtildi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlı kulüp, Nijeryalı golcüyü yakından takip ediyor.
TAZMİNAT MADDESİ ENGEL
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Osimhen'in sözleşmesinde yer alan özel madde transferin önündeki en büyük engel. Napoli'nin yaz döneminde Galatasaray'a bonservisiyle gönderdiği oyuncunun kontratına, İtalya'ya dönüş halinde geçerli olacak bir tazminat şartı eklendi.
Buna göre Galatasaray, Osimhen'i ilk yıl içinde İtalya'dan bir kulübe satarsa 70 milyon euro, ikinci yıl içinde satarsa 50 milyon euro ödemek zorunda kalacak.
"BU ŞARTLA MÜMKÜN DEĞİL"
Haberde, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in eklediği maddeye dikkat çekilerek, "Victor Osimhen'in gelecek yaz Juventus'a transferi, İtalya'ya dönüş halinde uygulanacak 70 milyon euroluk ceza maddesi nedeniyle mümkün değil" ifadeleri kullanıldı.
Bu şartlar altında Juventus'un transfer planının askıya alınabileceği belirtilirken, Osimhen'in geleceği yaz döneminde yeniden şekillenecek.