Göztepe - Galatasaray maçına erteleme!
Galatasaray, Juventus’u eleyerek Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kaldı. Sarı-kırmızılıların Göztepe deplasmanı Avrupa programı nedeniyle ertelenecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u saf dışı bırakan Galatasaray, adını son 16 turuna yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekip bu turda Liverpool veya Tottenham'dan biriyle eşleşecek.
MAÇLAR MART AYINDA
Şampiyonlar Ligi son 16 turu karşılaşmaları 10-11 ve 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak. Galatasaray'ın rakibi kura çekiminin ardından netleşecek.
GÖZTEPE MAÇI ERTELENECEK
Avrupa takviminin netleşmesiyle birlikte Süper Lig programında da değişiklik yapılacak. Ligin 27. haftasında mevcut takvime göre 18 Mart'ta oynanması planlanan Göztepe–Galatasaray karşılaşmasının ileri bir tarihe ertelenmesi bekleniyor.
Galatasaray, Avrupa'daki yolculuğunu sürdürürken lig fikstürü yeniden düzenlenecek.