Göztepe - Galatasaray maçına erteleme!

Şampiyonlar Ligi son 16 turu karşılaşmaları 10-11 ve 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak. Galatasaray'ın rakibi kura çekiminin ardından netleşecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u saf dışı bırakan Galatasaray, adını son 16 turuna yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekip bu turda Liverpool veya Tottenham'dan biriyle eşleşecek.



GÖZTEPE MAÇI ERTELENECEK

Avrupa takviminin netleşmesiyle birlikte Süper Lig programında da değişiklik yapılacak. Ligin 27. haftasında mevcut takvime göre 18 Mart'ta oynanması planlanan Göztepe–Galatasaray karşılaşmasının ileri bir tarihe ertelenmesi bekleniyor.

Galatasaray, Avrupa'daki yolculuğunu sürdürürken lig fikstürü yeniden düzenlenecek.