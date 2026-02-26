Devler Ligi'ne Osimhen damgası

Osimhen, bu performansıyla Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon dördüncü kez "maçın oyuncusu" seçildi. Daha önce Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax karşılaşmalarında da aynı ödülü alan yıldız futbolcu, Juventus rövanşında da öne çıktı.

Gol krallığında Real Madridli Kylian Mbappe 13 golle zirvede yer alırken, onu 10 golle Newcastle United'dan Anthony Gordon ve 8 golle Bayern Münihli Harry Kane takip ediyor.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta 7 gol atan Osimhen, gol krallığında 4. sırada yer alıyor. Nijeryalı santrfor, Manchester City forması giyen Erling Haaland ile aynı basamakta bulunuyor.



AVRUPA'DA REKOR SAHİBİ

Osimhen, Juventus maçındaki golüyle Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarındaki 13. golüne ulaştı ve kulüp tarihinde Avrupa'da en fazla gol atan yabancı oyuncu oldu. Bu alanda Milan Baros ve Shabani Nonda 12'şer, Mario Jardel ve Gheorghe Hagi ise 11'er golle Nijeryalı futbolcuyu takip ediyor.

Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği dönemde UEFA Avrupa Ligi'nde 7 maçta 6 gol atan Osimhen, Avrupa performansını bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de sürdürdü.

Sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 65 resmi maçta 53 gol atan Victor Osimhen, Galatasaray tarihinin en golcü 4. yabancı futbolcusu konumunda bulunuyor. Listede Mauro Icardi 76, Gheorghe Hagi 72 ve Milan Baros 61 golle üst sıralarda yer alıyor.