Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurası ne zaman? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi lig etabında RAMS Park'ta Liverpool'u 1-0 mağlup etmişti.

Galatasaray, Juventus deplasmanında 90 dakikayı 3-0 mağlup tamamladıktan sonra uzatmalarda attığı gollerle iki maçlık toplam skorda 7-5 üstünlük sağlayarak Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükseldi.

Torino'daki rövanşta Juventus, 90 dakikayı 3-0 geride tamamladı ve karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatma bölümünde gelen gollerle eşleşme nefes keserken Galatasaray, iki maç sonunda toplam skorda 7-5 üstünlük sağlayarak turu geçen taraf oldu.