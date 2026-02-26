Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurası ne zaman? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Juventus deplasmanına çıkan Galatasaray, 3-2 yenilmesine rağmen uzatmalar sonunda İtalyan ekibini saf dışı bırakarak üst tur biletini aldı. Sarı-kırmızılılar, İstanbul’daki ilk maçta elde ettiği 5-2’lik skor avantajını rövanşta koruyarak adını son 16 turuna yazdırdı. Cimbom'un muhtemel rakipleri ise Tottenham ve Liverpool.
- Galatasaray, Juventus deplasmanında 90 dakikayı 3-0 mağlup tamamladıktan sonra uzatmalarda attığı gollerle iki maçlık toplam skorda 7-5 üstünlük sağlayarak Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükseldi.
- Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi 27 Şubat 2026 Cuma günü saat 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.
- Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi lig etabında RAMS Park'ta Liverpool'u 1-0 mağlup etmişti.
- Sarı-kırmızılı takım geçen sezon Tottenham'ı 3-2 yenerek grupta üstünlük sağlamıştı.
Torino'daki rövanşta Juventus, 90 dakikayı 3-0 geride tamamladı ve karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatma bölümünde gelen gollerle eşleşme nefes keserken Galatasaray, iki maç sonunda toplam skorda 7-5 üstünlük sağlayarak turu geçen taraf oldu.
KURA ÇEKİMİ TARİHİ VE YERİ
Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi, play-off rövanşlarının tamamlanmasının ardından 27 Şubat 2026 Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. UEFA'nın duyurusuna göre organizasyon 14.00'te gerçekleştirilecek.
LİG ETABINDA RAMS PARK'TA 1-0
Sarı-kırmızılılar, bu sezon Şampiyonlar Ligi lig etabında RAMS Park'ta Liverpool'u 1-0 mağlup etmişti.
TOTTENHAM'I DA DEVİRDİ
Cimbom geçen sezon da aynı grupta yer aldığı Londra temsilcisini 3-2 yenmişti.