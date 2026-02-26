Okan Buruk'tan Juventus açıklaması! "Ders niteliğinde bir maç oldu"

Buruk, turu geçmelerine rağmen kendisi ve oyuncuları için ders niteliğinde bir maç olduğunu vurguladı.

"Aslında maç zor değildi, biz zorlaştırdık. 16 takım içindeyiz. Bir Türk takımı son 16'da. Bunun değerini bilmek lazım. Buna şükrediyorum. Burayı geçtik ama 11'e 10'dan sonra çok rahat bitirmemiz gerekirken, sanki rakibimiz bir kişi fazla oynuyor gibi durum ortaya çıktı. Çok fazla hata yaptık. İki gol yedik. Bu teknik adamı kenarda çaresiz bırakıyor. Değişiklikler yapmışsınız, yeni oyuncular sokmuşsunuz...

Sarı kartlı oyuncularımızı çıkardık, üstün kalmak için bunları yaptık ama takımı da etkilemedi. İyi yerleşemedik. Santraforuz oyuna geçtiler. Bütün kanat oyuncuları çok iyi oynadı. Maçı da bu değiştirdi. Kötüyü de gördük... Daha iyisini yapmak için elimizde şans var. Daha çok çalışacağız.

Kendimi değerlendirmek ve oyuncularında kendilerini değerlendirmesi adına ders niteliğinde bir maç oldu. Turu geçtik ama çok büyük ders aldık."