Okan Buruk'tan Juventus açıklaması! "Ders niteliğinde bir maç oldu"
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus ile eşleşen Galatasaray, iki maç sonunda rakibini eleyerek adını son 16 turuna yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park’ta oynanan ilk karşılaşmayı 5-2 kazanmasının ardından, deplasmanda uzatmalara giden rövanşta Juventus’a 3-2 mağlup olmasına rağmen toplam skorda 7-5 üstünlük kurdu ve tur atladı. Teknik direktör Okan Buruk, tarihi zaferin ardından konuştu.
- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus karşısında alınan sonuçla UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna yükselmenin önemine değindi.
- Buruk, 11'e 10 kaldıktan sonra maçı rahat bitirmeleri gerekirken çok fazla hata yaptıklarını ve iki gol yediklerini belirtti.
- Okan Buruk, sarı kartlı oyuncuları çıkarıp değişiklikler yaptıklarını ancak bunların takımı olumlu etkilemediğini ifade etti.
- Teknik direktör, santrafor oyuncuların oyuna geçmesiyle kanat oyuncularının iyi oynamasının maçı değiştirdiğini söyledi.
- Buruk, turu geçmelerine rağmen kendisi ve oyuncuları için ders niteliğinde bir maç olduğunu vurguladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından turu ve maçı TRT 1'de değerlendirdi.
Buruk, Juventus karşısında alınan sonuçla birlikte son 16 turuna yükselmenin önemine değinirken, çok ders aldıklarını söyledi.
İşte deneyimli çalıştırıcının sözleri;
"Aslında maç zor değildi, biz zorlaştırdık. 16 takım içindeyiz. Bir Türk takımı son 16'da. Bunun değerini bilmek lazım. Buna şükrediyorum. Burayı geçtik ama 11'e 10'dan sonra çok rahat bitirmemiz gerekirken, sanki rakibimiz bir kişi fazla oynuyor gibi durum ortaya çıktı. Çok fazla hata yaptık. İki gol yedik. Bu teknik adamı kenarda çaresiz bırakıyor. Değişiklikler yapmışsınız, yeni oyuncular sokmuşsunuz...
Sarı kartlı oyuncularımızı çıkardık, üstün kalmak için bunları yaptık ama takımı da etkilemedi. İyi yerleşemedik. Santraforuz oyuna geçtiler. Bütün kanat oyuncuları çok iyi oynadı. Maçı da bu değiştirdi. Kötüyü de gördük... Daha iyisini yapmak için elimizde şans var. Daha çok çalışacağız.
Kendimi değerlendirmek ve oyuncularında kendilerini değerlendirmesi adına ders niteliğinde bir maç oldu. Turu geçtik ama çok büyük ders aldık."