Galatasaray'da sarı alarm

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk karşılaşmasında Juventus'u sahasında 5-2 gibi farklı bir skorla geçen Galatasaray, tur için önemli bir eşiği aştı. İstanbul'daki mücadelede alınan tarihi galibiyet, rövanş öncesi temsilcimize ciddi bir avantaj sağladı.



4 OYUNCU SINIRDA

Sarı-Kırmızılı ekipte dört isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Noa Lang ve Abdülkerim Bardakcı, İtalya'daki rövanşta kart görmeleri halinde bir üst turun ilk maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray, deplasmanda alınacak herhangi bir sürpriz sonucun önüne geçerek avantajını korumayı hedeflerken, teknik heyetin kart sınırındaki oyuncularla ilgili nasıl bir planlama yapacağı merak konusu.