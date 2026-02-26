Devler Ligi'nden Galatasaray'ın kasasına 11 milyon euro

Galatasaray, Juventus karşısındaki eşleşmenin ilk ayağını 5-2 kazanmasının ardından rövanşta da 3-2'lik skorla sahadan turlayarak ayrıldı. İki maçta da istediğini alan sarı-kırmızılılar, bu sonuçlarla Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

SON 16 İLE 11 MİLYON EURO DAHA

Galatasaray, Devler Ligi'nde son 16 turuna kalmasıyla birlikte kasasına 11 milyon euro daha koydu. Sarı-kırmızılıların turu geçmesi, gelir kaleminde doğrudan artış anlamına geldi. TOPLAM GELİR 53,5 MİLYON EURO

Şampiyonlar Ligi'nden şu ana kadar elde edilen toplam gelir 53,5 milyon euro olarak açıklandı. Galatasaray, organizasyonda ilerledikçe gelirini artırma şansını da elinde tutuyor.