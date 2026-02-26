Devler Ligi'nden Galatasaray'ın kasasına 11 milyon euro
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus ile karşılaşan Galatasaray, iki maç sonunda İtalyan temsilcisini saf dışı bırakarak adını son 16 turuna yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekip, turu geçerken hem sportif hedefini gerçekleştirdi hem de gelir hanesine önemli bir ekleme yaptı.
Galatasaray, Juventus karşısındaki eşleşmenin ilk ayağını 5-2 kazanmasının ardından rövanşta da 3-2'lik skorla sahadan turlayarak ayrıldı. İki maçta da istediğini alan sarı-kırmızılılar, bu sonuçlarla Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.
SON 16 İLE 11 MİLYON EURO DAHA
Galatasaray, Devler Ligi'nde son 16 turuna kalmasıyla birlikte kasasına 11 milyon euro daha koydu. Sarı-kırmızılıların turu geçmesi, gelir kaleminde doğrudan artış anlamına geldi.
TOPLAM GELİR 53,5 MİLYON EURO
Şampiyonlar Ligi'nden şu ana kadar elde edilen toplam gelir 53,5 milyon euro olarak açıklandı. Galatasaray, organizasyonda ilerledikçe gelirini artırma şansını da elinde tutuyor.
12,5 MİLYON EURO DAHA GELEBİLİR
Sarı-kırmızılılar, çeyrek finale yükselmesi durumunda 12,5 milyon euro daha kazanacak. Böylece Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi gelirinde yeni bir artış daha gündeme gelecek.