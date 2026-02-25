Buffon'dan Juventus'a Osimhen uyarısı!

Juventus ile Galatasaray arasında oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde siyah-beyazlıların unutulmaz kalecisi Gianluigi Buffon, La Gazzetta dello Sport'un YouTube kanalındaki "La Tripletta" programında değerlendirmelerde bulundu. Buffon, tur ihtimaline temkinli yaklaştı.

"BENİ ŞÜPHEYE DÜŞÜREN BİR ŞEY VAR"

"Geri dönüş ihtimaline inanıyor musun?" sorusuna yanıt veren Buffon, Juventus'un eksiklerine dikkat çekti.

Tecrübeli isim, "Juventus tam kadro olsaydı ve bu maça inanmak için güçlü bir sebep olsaydı iki ya da üç golle kazanabileceğini düşünürdüm. Ancak Como yenilgisinden geliyorlar, kadroda eksikler var. Bir de beni şüpheye düşüren başka bir nokta var…" ifadelerini kullandı.

OSIMHEN DETAYI

Buffon'un işaret ettiği isim Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen oldu.

"Galatasaray ilk maçta 5 gol attı ve Osimhen gol atmadı" diyen Buffon, "Zaten iki asist yaptı. Er ya da geç gol atar. İki maçtır gol atmayan böyle bir oyuncudan söz ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Juventus'un turu çevirebilmesi için en az dört gole ihtiyacı olduğunu vurgulayan Buffon, "Uzatmalara gitmek için en az dört gol gerekiyor. Biz de umuyoruz ve destekliyoruz, sonuçta bu Juventus ve bir İtalyan takımı" sözleriyle açıklamasını tamamladı.