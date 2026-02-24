PODCAST CANLI YAYIN

Osimhen rövanşa hazır

Juventus maçında 2 asist yapan Victor Osimhen, dizindeki ağrılar nedeniyle Konyaspor deplasmanında forma giymemişti. Nijeryalı yıldızın rövanş öncesi takımla çalıştığı ve hazır olduğu öğrenildi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmada 2 asist yapan Victor Osimhen, rövanş öncesi takıma döndü.

DİZ AĞRISI NEDENİYLE DİNLENDİRİLDİ

Sağ dizindeki ağrılar nedeniyle Konyaspor deplasmanında riske edilmeyen Osimhen, İtalya'daki rövanşı düşünerek kadroya alınmamıştı. Aradan geçen süreçte dinlenen Nijeryalı futbolcu, son antrenmanda takımla çalıştı.

Oyuncunun fiziksel olarak iyi durumda olduğu ve Juventus karşılaşmasında forma giymek istediği belirtildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI

Victor Osimhen, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 6 gol ve 2 asist üretti.

Nijeryalı futbolcu, Liverpool'a 1, Bodø/Glimt'e 2, Ajax'a 3 gol attı. Son Juventus maçında ise 2 asist yaptı.

Galatasaray, Osimhen'in skor katkısı yaptığı Liverpool (1-0), Bodø/Glimt (3-1), Ajax (3-0) ve Juventus (5-2) maçlarından galibiyetle ayrıldı.

27 yaşındaki forvet, Süper Lig'de ise 16 maçta 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

