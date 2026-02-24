Osimhen rövanşa hazır

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmada 2 asist yapan Victor Osimhen, rövanş öncesi takıma döndü.

DİZ AĞRISI NEDENİYLE DİNLENDİRİLDİ

Sağ dizindeki ağrılar nedeniyle Konyaspor deplasmanında riske edilmeyen Osimhen, İtalya'daki rövanşı düşünerek kadroya alınmamıştı. Aradan geçen süreçte dinlenen Nijeryalı futbolcu, son antrenmanda takımla çalıştı.

Oyuncunun fiziksel olarak iyi durumda olduğu ve Juventus karşılaşmasında forma giymek istediği belirtildi.