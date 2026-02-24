Galatasaray'da Juventus konsantrasyonu

Kadrodaki birçok oyuncu İtalya deneyimiyle dikkat çekiyor. Mauro Icardi, Victor Osimhen, Mario Lemina, Lucas Torreira ve Wilfried Singo kariyerlerinin önemli bölümünü Serie A'da geçirdi.

Galatasaray, Konyaspor mağlubiyetinin ardından ara vermeden Juventus ile oynanacak Şampiyonlar Ligi rövanş maçının hazırlıklarına başladı.



Devre arasında Napoli'den transfer edilen Noa Lang da İtalya tecrübesi bulunan isimler arasında yer alıyor.

Barış Alper Yılmaz, Roland Sallai ve Sacha Boey'i ise İtalyan kulüplerinin takip ettiği belirtiliyor.

OKAN BURUK'A İLGİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da futbolculuk döneminde İtalya deneyimi bulunuyor. Buruk'un isminin Serie A kulüplerinin listesinde yer aldığı ifade ediliyor.