Galatasaray'da futbolculara uyarı

Toplantıda, ligde kalan her karşılaşmanın final niteliğinde olduğu konusunda fikir birliğine varıldığı belirtildi. Avrupa hedefinin önemini koruduğu ancak ligin riske edilmeyeceği ifade edildi.



ÖZBEK'TEN MESAJ

Başkan Özbek'in toplantıda hakem hatalarına da değinerek, "Ama siz onları da yeneceksiniz. Motive olursanız ve kenetlenirseniz yine bunu başaracağınıza inanıyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.