Galatasaray'da futbolculara uyarı
Konyaspor yenilgisi sonrası Kemerburgaz’a giden Başkan Dursun Özbek, teknik heyet ve oyuncularla toplantı yaptı. Sarı-kırmızılılarda ligde kalan 11 maçın final havasında oynanacağı belirtildi.
Giriş Tarihi:
Galatasaray'da Konyaspor mağlubiyetinin ardından yönetim, teknik heyet ve oyuncular bir araya geldi. Başkan Dursun Özbek'in Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne giderek takıma moral verdiği öğrenildi.
LİG ÖNCELİK OLACAK
Toplantıda, ligde kalan her karşılaşmanın final niteliğinde olduğu konusunda fikir birliğine varıldığı belirtildi. Avrupa hedefinin önemini koruduğu ancak ligin riske edilmeyeceği ifade edildi.
Teknik heyet ve futbolcuların, ligde kalan 11 maçta maksimum performans göstereceklerine dair söz verdiği aktarıldı.
ÖZBEK'TEN MESAJ
Başkan Özbek'in toplantıda hakem hatalarına da değinerek, "Ama siz onları da yeneceksiniz. Motive olursanız ve kenetlenirseniz yine bunu başaracağınıza inanıyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.