Galatasaray – Juventus maçının hakemi Joao Pinheiro

UEFA, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus ile Galatasaray arasında oynanacak rövanş karşılaşmasının hakemini açıkladı.

PINHEIRO DÜDÜK ÇALACAK

38 yaşındaki Portekizli hakem João Pinheiro mücadelede düdük çalacak. Yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak.

Karşılaşmada VAR hakemi olarak Tomasz Kwiatkowski, asistan VAR hakemi olarak ise Jérôme Brisard görev alacak.

TÜRK TAKIMLARININ MAÇLARINI YÖNETTİ

Joao Pinheiro, geçen sezon Galatasaray'ın AZ Alkmaar deplasmanında 4-1 mağlup olduğu karşılaşmayı yönetmişti. Mücadelede Kaan Ayhan çift sarı kartla oyun dışında kalmıştı.