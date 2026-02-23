PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray – Juventus maçının hakemi Joao Pinheiro

UEFA, Galatasaray’ın Juventus ile Torino’da oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçına Joao Pinheiro’yu atadı. VAR’da Tomasz Kwiatkowski görev yapacak.

UEFA, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus ile Galatasaray arasında oynanacak rövanş karşılaşmasının hakemini açıkladı.

PINHEIRO DÜDÜK ÇALACAK

38 yaşındaki Portekizli hakem João Pinheiro mücadelede düdük çalacak. Yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak.

Karşılaşmada VAR hakemi olarak Tomasz Kwiatkowski, asistan VAR hakemi olarak ise Jérôme Brisard görev alacak.

TÜRK TAKIMLARININ MAÇLARINI YÖNETTİ

Joao Pinheiro, geçen sezon Galatasaray'ın AZ Alkmaar deplasmanında 4-1 mağlup olduğu karşılaşmayı yönetmişti. Mücadelede Kaan Ayhan çift sarı kartla oyun dışında kalmıştı.

Galatasaray – Juventus maçının hakemi Joao Pinheiro-2
Portekizli hakemin yönettiği Türk takımlarının maçları şöyle:

13.02.2025: AZ Alkmaar 4-1 Galatasaray

07.03.2024: Union SG 0-3 Fenerbahçe

31.08.2023: Beşiktaş 1-0 Dynamo Kyiv

27.10.2022: Red Star Belgrade 2-1 Trabzonspor

04.08.2022: Fenerbahçe 3-0 Slovácko

25.07.2019: Yeni Malatyaspor 2-2 Olimpija Ljubljana

30.03.2016: Italy national under-19 football team 2-2 Turkey national under-19 football team

