Galatasaray – Juventus maçının hakemi Joao Pinheiro
UEFA, Galatasaray’ın Juventus ile Torino’da oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçına Joao Pinheiro’yu atadı. VAR’da Tomasz Kwiatkowski görev yapacak.
UEFA, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus ile Galatasaray arasında oynanacak rövanş karşılaşmasının hakemini açıkladı.
PINHEIRO DÜDÜK ÇALACAK
38 yaşındaki Portekizli hakem João Pinheiro mücadelede düdük çalacak. Yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak.
Karşılaşmada VAR hakemi olarak Tomasz Kwiatkowski, asistan VAR hakemi olarak ise Jérôme Brisard görev alacak.
TÜRK TAKIMLARININ MAÇLARINI YÖNETTİ
Joao Pinheiro, geçen sezon Galatasaray'ın AZ Alkmaar deplasmanında 4-1 mağlup olduğu karşılaşmayı yönetmişti. Mücadelede Kaan Ayhan çift sarı kartla oyun dışında kalmıştı.
Portekizli hakemin yönettiği Türk takımlarının maçları şöyle:
13.02.2025: AZ Alkmaar 4-1 Galatasaray
07.03.2024: Union SG 0-3 Fenerbahçe
31.08.2023: Beşiktaş 1-0 Dynamo Kyiv
27.10.2022: Red Star Belgrade 2-1 Trabzonspor
04.08.2022: Fenerbahçe 3-0 Slovácko
25.07.2019: Yeni Malatyaspor 2-2 Olimpija Ljubljana
30.03.2016: Italy national under-19 football team 2-2 Turkey national under-19 football team