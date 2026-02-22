PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'da Victor Osimhen idmana çıktı

Süper Lig’de Konyaspor’a deplasmanda mağlup olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Juventus ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı. Sarı kırmızılıların, golcüsü Victor Osimhen, rejenerasyon idmanı yaptı.

Galatasaray, Konyaspor karşılaşmasında forma giymeyen Victor Osimhen hakkında bilgilendirme yaptı.

Açıklamada, "Victor Osimhen rejenerasyon grubuyla salonda çalıştı."ifadeleri kullanıldı.

OSIMHEN'İN SEZON PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon 23 maça çıkan Victor Osimhen, 15 gol atıp 5 asist üretti.

