Galatasaray'da Victor Osimhen idmana çıktı
Süper Lig’de Konyaspor’a deplasmanda mağlup olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Juventus ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı. Sarı kırmızılıların, golcüsü Victor Osimhen, rejenerasyon idmanı yaptı.
Galatasaray, Konyaspor karşılaşmasında forma giymeyen Victor Osimhen hakkında bilgilendirme yaptı.
Açıklamada, "Victor Osimhen rejenerasyon grubuyla salonda çalıştı."ifadeleri kullanıldı.
OSIMHEN'İN SEZON PERFORMANSI
Galatasaray formasıyla bu sezon 23 maça çıkan Victor Osimhen, 15 gol atıp 5 asist üretti.