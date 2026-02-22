Galatasaray'a Almanya'dan bir yıldız daha! Orta saha nefes alacak

28 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Dortmund formasıyla 8 maçta süre aldı ve güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro olarak belirtildi.

Salih Özcan'ın Türkiye'ye dönüş fikrine uzak olmadığı ve şartların oluşması halinde Galatasaray seçeneğine sıcak bakabileceği öne sürüldü.

Galatasaray, sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Borussia Dortmund oyuncusu Salih Özcan için bonservis ödemeden transfer imkanı araştırıyor.

Konyaspor, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda Galatasaray'ı Adil Demirbağ ve Blaz Kramer'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk 45 dakikasında iki ekip de net fırsatlar üretmekte zorlandı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen devre 0-0 tamamlandı.

GOLLERE KONYASPOR İMZA ATTI

İkinci yarıda topa daha fazla sahip olan taraf Galatasaray olsa da skoru belirleyen Konyaspor oldu. Yeşil-beyazlı ekip, 75. dakikada Adil Demirbağ ve 81. dakikada Blaz Kramer ile bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray ligde sezonun ikinci yenilgisini aldı ve 55 puanda kaldı. Konyaspor ise ligdeki uzun galibiyet hasretini sonlandırıp 5. galibiyetine ulaştı ve puanını 23'e yükseltti.