Galatasaray'a Almanya'dan bir yıldız daha! Orta saha nefes alacak
Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor’a 2-0 mağlup olan Galatasaray, zirve yarışında önemli bir yara aldı. Sarı-kırmızılılarda bu sonuç sonrası gözler bir yandan toparlanma sürecine çevrilirken, bir yandan da yeni sezon planlaması gündemin üst sıralarına çıktı. Transferin gözdelerinden biri de Salih Özcan.
Hızlı Özet Göster
- Konyaspor, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda Galatasaray'ı Adil Demirbağ ve Blaz Kramer'in golleriyle 2-0 mağlup etti.
- Galatasaray sezonun ikinci yenilgisini alarak 55 puanda kalırken, Konyaspor 5. galibiyetine ulaşarak puanını 23'e yükseltti.
- Galatasaray, sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Borussia Dortmund oyuncusu Salih Özcan için bonservis ödemeden transfer imkanı araştırıyor.
- Salih Özcan'ın Türkiye'ye dönüş fikrine uzak olmadığı ve şartların oluşması halinde Galatasaray seçeneğine sıcak bakabileceği öne sürüldü.
- 28 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Dortmund formasıyla 8 maçta süre aldı ve güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro olarak belirtildi.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk 45 dakikasında iki ekip de net fırsatlar üretmekte zorlandı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen devre 0-0 tamamlandı.
GOLLERE KONYASPOR İMZA ATTI
İkinci yarıda topa daha fazla sahip olan taraf Galatasaray olsa da skoru belirleyen Konyaspor oldu. Yeşil-beyazlı ekip, 75. dakikada Adil Demirbağ ve 81. dakikada Blaz Kramer ile bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Galatasaray ligde sezonun ikinci yenilgisini aldı ve 55 puanda kaldı. Konyaspor ise ligdeki uzun galibiyet hasretini sonlandırıp 5. galibiyetine ulaştı ve puanını 23'e yükseltti.
MAÇIN ARDINDAN "SÜRPRİZ TRANSFER" İDDİASI
Konyaspor yenilgisi sonrası sarı-kırmızılıların sezon sonu planlamasına dair dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Haberlere göre Galatasaray, Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan için nabız yokladı.
"SALİH ÖZCAN" DOSYASI AÇILDI
Transfermarkt verilerine dayandırılan iddiada; sözleşmesinin haziran ayında sona ereceği belirtilen milli futbolcu için Galatasaray'ın bonservis ödemeden bir fırsat kolladığı öne sürüldü. 28 yaşındaki orta sahanın da Türkiye'ye dönüş fikrine uzak olmadığı ve şartların oluşması halinde Galatasaray seçeneğine sıcak bakabileceği aktarıldı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Salih Özcan'ın bu sezon Dortmund formasıyla 8 maçta süre aldığı, gol ya da asist katkısı üretemediği belirtildi. 1.83 boyundaki oyuncunun güncel piyasa değerinin ise 3,5 milyon euro seviyesinde olduğu kaydedildi.