Dursun Özbek'ten Atilla Karaoğlan'a tepki! "Sadece adalet istiyoruz"

Galatasaray Başkanı, VAR hakeminin dört ay Süper Lig'de görev almadığını ve özel maçlar için hazırlandığını iddia etti.

Dursun Özbek şöyle konuştu: "Galatasaray olarak biz her zaman adalet, hakkın ve emeğin savunucusu olduk. Üzülerek söylüyorum ki dün akşam sahada adalet duygusunun paramparça edildiği bir hakem yönetimi ile karşılaştık. Verilmeyen golümüzün benzeri, bugün başka maçta verildi.

Maçımızda görevlendirilen VAR hakemi, dört ay Süper Lig'de bir maçta görev almamış. Neden görev almamış? Belli ki özel maçlar için hazırlanan bir hakem! Bundan başka türlü düşünemiyorum. Nereden tutsan elinde kalan bir MHK var karşımızda! Bu rezilliğin sorumlusu MHK hala koltuğunda oturmaya devam ediyor! Başkaları gibi imtiyaz, ayrıcalık değil sadece adalet istiyoruz. Kuralların herkese aynı uygulanmasını istiyoruz. Son 3 senede olduğu gibi Galatasaray'ın hakkını kimseye yedirmeyiz! Ne benim yetişme tarzımda ne de Galatasaray'ın 500 yıllık kültüründe ayak oyunları yoktur!"