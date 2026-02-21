Okan Buruk'tan yenilgi sonrası flaş sözler: Konyaspor hak ederek kazandı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor'a yenildiği maçın ardından açıklmalarda bulundu. Buruk, "Konyaspor'u tebrik ediyorum. Hak ederek kazandılar. 1-2 golümüz de verilmese biz yine kazanırdık. Galatasaray gibi oynamadığımız için kaybettik" dedi.
Konyaspor'a 2-0 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından konuştu.
İşte Buruk'un sözleri;
"Oyuncu değişiklikleri yaptık, dinlenmiş isimlerle başlamaya çalıştık. O verimi, o 'fresh'liği göremedik. Takım olarak iyi günümüzde değildik. Az ürettik. İkinci yarıda attığım golün iptalinden sonra...
Nizami bir gol attık. Bu çok açık. Kim ne derse desin. Genel kanıda bu şekilde olacaktır. 90'larda belki ofsayt verirdi hakemler ama maalesef 2026'dayız. Bu gole ofsayt vermek, bu gol için VAR'a çağırmak büyük bir komedi. Bunu izleyip vermek büyük komedi. TFF başkanının bir açıklaması vardı, VAR'dan seyreden hakemler için, gerekli kararı kendisi alacaktır. MHK başkanı gerekli kararı alacaktır. Bu pozisyona ofsayt vermek futbol adına bir utançtır. Bu gece de bir utanç oldu.
Konyaspor'u tebrik ediyorum. Rakibimizi kutlamak istiyorum. Hak ederek kazandılar. Biz yeteri kadar iyi olsak, 1-2 golümüz de verilmese biz yine kazanırdık. Biz Galatasaray gibi oynamadığımız için kaybettik. İlhan hocayı, oyuncuları, taraftarı tebrik ediyorum."