Galatasaray’da Noa Lang yükselişi

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Napoli'den 2 milyon Euro kiralama bedeliyle kadrosuna kattığı Noa Lang, sarı-kırmızılı formayla etkili bir başlangıç yaptı.



Lang, 296 dakikada 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Juventus karşısında 2 gol atan futbolcu, maçın ardından Antonio Conte ile ilgili soruya, "Bu maçı izleyip izlemediğiyle ilgilenmiyorum. Burada aramın çok iyi olduğu üst düzey bir hocam var." yanıtını verdi.

HÜCUM PERFORMANSINA KATKI

Noa Lang'ın ilk 11'de görev aldığı Kayserispor (4-0), Çaykur Rizespor (3-0), Eyüpspor (5-1) ve Juventus (5-2) maçlarında Galatasaray toplam 17 gol kaydetti.