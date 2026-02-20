Galatasaray’da Noa Lang yükselişi
Ara transfer döneminde Napoli’den kiralanan Noa Lang, kısa sürede Galatasaray’da ilk 11’in değişmez isimlerinden biri oldu. Hollandalı futbolcu, performansıyla dikkat çekti.
Galatasaray'ın ara transfer döneminde Napoli'den 2 milyon Euro kiralama bedeliyle kadrosuna kattığı Noa Lang, sarı-kırmızılı formayla etkili bir başlangıç yaptı.
Napoli'de 29 maçın 9'unda ilk 11'de görev alan ve 978 dakika sahada kalan Lang, 1 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.
OKAN BURUK İLE YENİ DÖNEM
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yönetiminde düzenli forma şansı bulan Hollandalı oyuncu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 4 maçın tamamında ilk 11'de yer aldı.
Lang, 296 dakikada 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Juventus karşısında 2 gol atan futbolcu, maçın ardından Antonio Conte ile ilgili soruya, "Bu maçı izleyip izlemediğiyle ilgilenmiyorum. Burada aramın çok iyi olduğu üst düzey bir hocam var." yanıtını verdi.
HÜCUM PERFORMANSINA KATKI
Noa Lang'ın ilk 11'de görev aldığı Kayserispor (4-0), Çaykur Rizespor (3-0), Eyüpspor (5-1) ve Juventus (5-2) maçlarında Galatasaray toplam 17 gol kaydetti.