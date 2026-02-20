Gabriel Sara’ya milli davet kapıda
Galatasaray forması giyen Gabriel Sara, performansıyla Brezilya Milli Takımı’nın radarına girdi. Juventus maçını tribünden izleyen Carlo Ancelotti’nin oyuncuya olumlu rapor verdiği öğrenildi.
Galatasaray'da forma giyen Gabriel Sara, son dönemdeki performansıyla dikkat çekti.
Galatasaray – Juventus karşılaşmasını tribünden takip eden Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin, Sara hakkında olumlu görüş bildirdiği belirtildi.
RÖVANŞTA DA TAKİP EDİLECEK
Brezilya Milli Takımı yetkililerinin, Juventus ile İtalya'da oynanacak rövanş karşılaşmasında da Gabriel Sara'yı yakından izleyeceği öğrenildi.
SEZON PERFORMANSI
Gabriel Sara, bu sezon Galatasaray formasıyla 32 maçta görev aldı. Brezilyalı futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.