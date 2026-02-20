PODCAST CANLI YAYIN

Gabriel Sara’ya milli davet kapıda

Galatasaray forması giyen Gabriel Sara, performansıyla Brezilya Milli Takımı’nın radarına girdi. Juventus maçını tribünden izleyen Carlo Ancelotti’nin oyuncuya olumlu rapor verdiği öğrenildi.

Giriş Tarihi:
Gabriel Sara’ya milli davet kapıda

Galatasaray'da forma giyen Gabriel Sara, son dönemdeki performansıyla dikkat çekti.

Galatasaray – Juventus karşılaşmasını tribünden takip eden Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin, Sara hakkında olumlu görüş bildirdiği belirtildi.

Gabriel Sara’ya milli davet kapıda-2
RÖVANŞTA DA TAKİP EDİLECEK

Brezilya Milli Takımı yetkililerinin, Juventus ile İtalya'da oynanacak rövanş karşılaşmasında da Gabriel Sara'yı yakından izleyeceği öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Gabriel Sara, bu sezon Galatasaray formasıyla 32 maçta görev aldı. Brezilyalı futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler